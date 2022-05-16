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Фетисов отметил огромное влияние Путина на инфраструктуру хоккея в России. «А желаемых результатов нет»

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Фетисов отметил огромное влияние Путина на инфраструктуру хоккея в России. «А желаемых результатов нет»
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Вячеслав Фетисов (слева) и Вадимир Путин (справа). Ночная хоккейная лига, Сочи 2021 год.
Вячеслав Фетисов (слева) и Вадимир Путин (справа). Ночная хоккейная лига, Сочи 2021 год. Фото: Dmitry Feoktistov/Dmitry Feoktistov/TASS

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов отметил влияние Владимира Путина на инфраструктуру хоккея в стране, передает «Чемпионат».

«Действительно, благодаря нашему президенту в инфраструктуру хоккея вложено средств больше, чем в любой другой стране. При этом тех результатов, которых хотим, нет. Самое главное – нет системы и спортивного принципа. КХЛ не стала Лигой равных возможностей, как это было задумано при её создании. Всё проходит под диктовку клубов-олигархов. Ну давайте же наконец выслушаем разные точки зрения и выработаем комплексную программу действий. Хоккей должен быть эффективным бизнесом, а не затратным механизмом», — приводит слова Фетисова «Подмосковье сегодня».

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