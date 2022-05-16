Владелец ресторанов Lee и Lore Кристьян Пеяске заявил в интервью утренней программе радио Äripäev, что у ресторанов нет другого выбора, кроме как поднять цены примерно на 20% по сравнению с прошлым летом. В противном случае их ожидает банкротство.
Эстонский ресторатор: мы вынуждены поднять цены на 20%, чтобы выжить
Эстонский ресторатор: мы вынуждены поднять цены на 20%, чтобы выжить
В то же время, по словам Пеяске, впереди нас ждет, вероятно, довольно активный летний сезон, потому что после долгого пребывания дома люди хотят снова ужинать вне дома и приятно проводить время.
Пеяске также отметил, что ресторанный бизнес, как и любой другой, сейчас сильно страдает от нехватки рабочих рук.
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