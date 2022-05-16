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Эстонский ресторатор: мы вынуждены поднять цены на 20%, чтобы выжить

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Эстонский ресторатор: мы вынуждены поднять цены на 20%, чтобы выжить
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Кристьян Пеяске
Кристьян Пеяске Фото: Lauri Laan/Eesti Maitsed

Владелец ресторанов Lee и Lore ​Кристьян Пеяске заявил в интервью утренней программе радио Äripäev, что у ресторанов нет другого выбора, кроме как поднять цены примерно на 20% по сравнению с прошлым летом. В противном случае их ожидает банкротство.

В то же время, по словам Пеяске, впереди нас ждет, вероятно, довольно активный летний сезон, потому что после долгого пребывания дома люди хотят снова ужинать вне дома и приятно проводить время.

Пеяске также отметил, что ресторанный бизнес, как и любой другой, сейчас сильно страдает от нехватки рабочих рук.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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