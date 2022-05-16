Путину удалось сделать то, о чем Гитлер только мечтал - создать государственную религию, поддерживающую его империалистические взгляды. Это возможно только благодаря неустанной поддержке верного сподвижника, главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла. Удивительно, что важные для русскоязычного населения лидеры общественного мнения до сих пор не осудили недвусмысленно действия патриарха, пишет политолог Ханнес Нагель.
Мнение ⟩ Пора занять четкую позицию в отношении патриарха Кирилла
Чтобы показать статистический фон ситуации, необходимо прежде всего понять, что от 40 до 95 миллионов жителей России (по различным и противоречивым оценкам) являются православными. Чтобы держать их под контролем и подальше от уличных протестов, Кремлю, наряду с его традиционным террором, идеально подходит помощь патриарха Кирилла. Инициированная Россией война в Украине также вдохновлена идеей священной войны. Последнее, однако, стало возможным непосредственно благодаря поддержке (можно даже сказать – освящению) войны со стороны патриарха Кирилла (Владимира Михайловича Гундяева), и его шовинизму.
Прошлое патриарха Кирилла связано со светскими учреждениями, такими как КГБ. Он является помощником Кремля с большим стажем, в сотрудничестве с которым алтари превращаются в пропагандистские платформы. Кстати, глава Русской православной церкви был выбран умно – в Кремле прекрасно понимают, что через послания патриарха можно воздействовать и на последователей РПЦ в Восточной Европе. Россия черпает легитимность в вере, чтобы создать Русский мир - одно государство, одну нацию, одного лидера, и все это благословляется одной религией, которая направлена на богобоязненных людей. И национальные границы не имеют значения!
Послания патриарха ценны для Кремля, в частности, потому, что они достигают целевой аудитории, которую не охватывает пропаганда СМИ. Включая целевую аудиторию, для которой, например, в Эстонии или Литве, пропагандистские каналы были отключены. Цель состоит в том, чтобы увековечить нарратив о России, которая никогда не нападает и всегда готова «защитить» себя и помочь другим на пути к «освобождению», используя (исподтишка) отношения между русской душой и Церковью. Разумеется, в первую очередь нужно понять, как защитить себя, и желательно на чужбине, что также обычно предполагает «религиозную чистку» и окруженные колючей проволокой духовные центры.
Важно напомнить, что на последних (2018) президентских выборах в России право голоса имели и обладатели российских паспортов, проживающие в Эстонии. Почти 26 тысяч из 28 тысяч избирателей проголосовали за Путина. Именно для этих людей, а также для всех тех в Эстонии, кто следует за Русской православной церковью, и кто считает даже малую часть нападения на Украину «священной войной», больше всего нужны четкие послания от таких лидеров общественного мнения, как Тоом или Кылварт. Потому что именно к ним прислушивается русскоязычное население.
Более того, это те самые люди, которые своими глазами и вблизи видели уродливые последствия войны. Яна Тоом, побывавшая в Сирии (2016), должна знать, насколько ужасна такая война. Надеюсь, что недавний визит Михаила Кылварта во Львов (2022) также дал ему достаточное представление о том, что именно происходит в Украине. Возможно, после такого опыта они тоже могут стать одними из первых, кто усомнится в посланиях патриарха Кирилла к последователям.
Поэтому, Яне Тоом и Михаилу Кылварту пора дать понять, что действия патриарха Кирилла по оправданию кровавой и неприкрытой войны Путина не являются ни нормальными, ни разумными. Общественность, как эстоноязычная, так и русскоязычная, ожидает большего, чем ответы мэра Вилье Кийслер 10 марта 2022 г. Кстати, последнюю передачу стоит послушать и посмотреть всем, кто до сих пор не совсем понимает, например, какую мэр занимает позицию по всему вопросу Украины. Или патриарх Кирилл. Поучительный просмотр!
P.S. Если того, что мы видели в Сирии и на Украине, недостаточно для передачи четких и правдивых сообщений, неизбежно в конечном итоге встанет вопрос о гуманности лидеров общественного мнения. И, возможно, также вопрос верности - особенно общим ценностям, которые проходят через все нити нашего общества. Однако последние также играют значительную роль в процессах управления и принятия решений.