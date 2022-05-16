Мнение ⟩ Пора занять четкую позицию в отношении патриарха Кирилла

Чтобы показать статистический фон ситуации, необходимо прежде всего понять, что от 40 до 95 миллионов жителей России (по различным и противоречивым оценкам) являются православными. Чтобы держать их под контролем и подальше от уличных протестов, Кремлю, наряду с его традиционным террором, идеально подходит помощь патриарха Кирилла. Инициированная Россией война в Украине также вдохновлена идеей священной войны. Последнее, однако, стало возможным непосредственно благодаря поддержке (можно даже сказать – освящению) войны со стороны патриарха Кирилла (Владимира Михайловича Гундяева), и его шовинизму.

Прошлое патриарха Кирилла связано со светскими учреждениями, такими как КГБ. Он является помощником Кремля с большим стажем, в сотрудничестве с которым алтари превращаются в пропагандистские платформы. Кстати, глава Русской православной церкви был выбран умно – в Кремле прекрасно понимают, что через послания патриарха можно воздействовать и на последователей РПЦ в Восточной Европе. Россия черпает легитимность в вере, чтобы создать Русский мир - одно государство, одну нацию, одного лидера, и все это благословляется одной религией, которая направлена на богобоязненных людей. И национальные границы не имеют значения!

Послания патриарха ценны для Кремля, в частности, потому, что они достигают целевой аудитории, которую не охватывает пропаганда СМИ. Включая целевую аудиторию, для которой, например, в Эстонии или Литве, пропагандистские каналы были отключены. Цель состоит в том, чтобы увековечить нарратив о России, которая никогда не нападает и всегда готова «защитить» себя и помочь другим на пути к «освобождению», используя (исподтишка) отношения между русской душой и Церковью. Разумеется, в первую очередь нужно понять, как защитить себя, и желательно на чужбине, что также обычно предполагает «религиозную чистку» и окруженные колючей проволокой духовные центры.

Важно напомнить, что на последних (2018) президентских выборах в России право голоса имели и обладатели российских паспортов, проживающие в Эстонии. Почти 26 тысяч из 28 тысяч избирателей проголосовали за Путина. Именно для этих людей, а также для всех тех в Эстонии, кто следует за Русской православной церковью, и кто считает даже малую часть нападения на Украину «священной войной», больше всего нужны четкие послания от таких лидеров общественного мнения, как Тоом или Кылварт. Потому что именно к ним прислушивается русскоязычное население.

Более того, это те самые люди, которые своими глазами и вблизи видели уродливые последствия войны. Яна Тоом, побывавшая в Сирии (2016), должна знать, насколько ужасна такая война. Надеюсь, что недавний визит Михаила Кылварта во Львов (2022) также дал ему достаточное представление о том, что именно происходит в Украине. Возможно, после такого опыта они тоже могут стать одними из первых, кто усомнится в посланиях патриарха Кирилла к последователям.

Поэтому, Яне Тоом и Михаилу Кылварту пора дать понять, что действия патриарха Кирилла по оправданию кровавой и неприкрытой войны Путина не являются ни нормальными, ни разумными. Общественность, как эстоноязычная, так и русскоязычная, ожидает большего, чем ответы мэра Вилье Кийслер 10 марта 2022 г. Кстати, последнюю передачу стоит послушать и посмотреть всем, кто до сих пор не совсем понимает, например, какую мэр занимает позицию по всему вопросу Украины. Или патриарх Кирилл. Поучительный просмотр!