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Видео ⟩ Гонщик Шарль Леклер попал в аварию, управляя историческим болидом «Феррари 312»

rus.postimees.ee
Гонщик Шарль Леклер попал в аварию, управляя историческим болидом «Феррари 312»
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Ники Лауда празднует победу, 1975 год.
Ники Лауда празднует победу, 1975 год. Фото: Rights Managed/ Geoff Goddard / The GP Archive

Шарль Леклер выступал в историческом заезде Гран-при Монако в качестве приглашённого гостя. Он выехал на трассу в историческом болиде «Феррари 312», на котором выступал Ники Лауда, но не справился с управлением в повороте Раскасс врезался в барьер.

К счастью, повреждения оказались не слишком значительными.

Болид 312Т – это машина, созданная в 1974 году компанией «Феррари» для «Формулы 1». На нем в 1975 и 1977 годах легендарный гонщик Ники Лауда дважды становился чемпионом мира. В 1979 году гонщик Джоди Шектер, выступавший на этом же болиде, также стал чемпионом мира. Помимо этого, в период с 1975 по 1979 годы итальянская команда четырежды выигрывала кубок конструкторов.

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