Видео ⟩ Гонщик Шарль Леклер попал в аварию, управляя историческим болидом «Феррари 312»

Болид 312Т – это машина, созданная в 1974 году компанией «Феррари» для «Формулы 1». На нем в 1975 и 1977 годах легендарный гонщик Ники Лауда дважды становился чемпионом мира. В 1979 году гонщик Джоди Шектер, выступавший на этом же болиде, также стал чемпионом мира. Помимо этого, в период с 1975 по 1979 годы итальянская команда четырежды выигрывала кубок конструкторов.