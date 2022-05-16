Опрос недели ⟩ Жизнь в эпоху роста цен: опасности и возможности

Елизавета Смирнова, Маарду

Дети тоже чувствуют кризис

Елизавета Смирнова. Фото: Фото автора

Во время кризиса появилась необходимость экономить потребление тепла, электроэнергии, воды. Сократилась моя продуктовая корзина. Многие товары я беру по акциям, где есть скидки. Если раньше я брала то, что может пригодиться, то сейчас походы в магазины продумываю заранее. Дети тоже чувствуют кризис, сейчас им во многом приходится отказывать, потому что наш семейный бюджет стал экономнее. Государство могло бы что-то сделать для молодых мам, например, чтобы выплаты на детей действительно ощущались.

Анна Кочетова, Тарту

Кризис мешает жить

Анна Кочеткова. Фото: фото автора

Я в шоке. У нас в доме нет отопления, куплен отдельный электрорадиатор. Так что мы всю зиму на свете экономили, на духовке – она отдельная у нас, маленькая. И вот счет у нас был за январь 90 евро, за март 107 евро. Платили больше, а киловатт в разы меньше. Меньше стирки, меньше воды и капсул, меньше электричества. У меня есть слабость – люблю газированные напитки и соки, пришлось от них отказаться. Мы и так покупали продукты и вещи со скидками, очень продумывали, в какой магазин и за чем идем. Теперь строжайшая экономия. Человек ко всему привыкает, но кризис мешает моей жизни. Та практика, которая была у наших властей, когда зимой шли возвраты по счетам на электричество, была бы очень кстати. Ведь даже если вернутся 20 евро – это уже два похода в магазин.

Дмитрий Фадин, Таллинн

Стараюсь готовить не на один день

Дмитрий Фадин. Фото: Фото автора

Да, за последнее время цены на продукты, электричество и бензин очень поднялись, и это сильно ударило по нашим кошелькам. На самом деле у меня нет каких-то особых советов, как экономить. Но я, например, стараюсь всегда готовить еду не на один день, а сразу на несколько, а лучше сразу на неделю. Не трачу денег на обеды, так как беру еду из дома. Что касается электричества, лучше использовать более экономичные лампы, заряжать телефон, часы и другие повседневные электронные вещи ночью, так как ночью электричество дешевле, чем днем. Если говорить о помощи со стороны государства, хорошо бы понизить подоходный налог.

Александр Иро, Таллинн

Экономлю и поддерживаю здоровье

Александр Иро. Фото: Фото автора

Я свои коммунальные счета оплачиваю по средней цене, потому что летом специально переплачиваю, а зимой, соответственно, плачу меньше. Экономлю на бензине для машины – использую общественный транспорт, когда еду на работу. Много хожу пешком, тем самым поддерживаю здоровый образ жизни и одновременно экономлю. Что касается электричества, то у меня еще с хороших времен фиксированный пакет. О помощи правительства: хотелось бы видеть шаги по предотвращению инфляции, а то в последнее время она очень выросла.

Алёна Назаренко, Таллинн