Практически год мы живем в условиях постковидной экономики, и больше полугода в режиме энергетического кризиса. Время дешевой энергии ушло – если не безвозвратно, то надолго.
Опрос недели ⟩ Жизнь в эпоху роста цен: опасности и возможности
Сегодня мы учимся жить в новой экономической реальности. Она накладывает свой отпечаток на все сферы жизни и призывает нас быть более грамотными потребителями. Каждый день мы сталкиваемся с проявлениями энергетического кризиса. Он меняет стереотипы финансового поведения и заставляет принимать нестандартные решения при формировании бюджета как на государственном, так и на семейном уровне. Его видимые признаки – рост цен, безработица, долги.
Многие жители Эстонии испытают трудности с оплатой счетов, отказываются от поездок, откладывают приобретение недвижимости и даже электроники. Тяжелее всего приходится тем, кто и в докризисное время жил на скромную зарплату, особенно – нашим пенсионерам. Рост зарплат и пенсий уступает показателям инфляции.
Редакция Rus.Postimees провела опрос среди жителей нашей страны, и неожиданно оказалось, что среди нас есть немало людей, которых кризис не сильно расстроил.
Представители молодого поколения признают необходимость экономии и говорят, что рост цен заставил их осмыслить неоправданные траты. В то же время, частичный переход с индивидуального автотранспорта на общественный и в особенности на велосипеды послужил стимулом к здоровому образу жизни.
Люди среднего возраста подчеркивают, что многое изменилось в пищевых привычках. На смену индивидуальным перекусам в кафе пришли полноценные домашние ужины в кругу семьи. В этом сегменте отмечается положительная тенденция к планированию времени шопинга, выбора товаров, размера трат. Потребители следуют не рекламным акциям, а необходимости приобретения.
Среди студентов укрепляется традиция брать еду с собой, что позволяет сэкономить на фаст-фуде и вложить деньги в развлечения. В свою очередь, старшее поколение отмечает улучшение экологической ситуации в Эстонии на фоне экономического спада. В двух словах, точнее, двумя иероглифами китайского языка опрос раскрыл двойную природу кризиса. Дело в том, что понятие «кризис» раскрывается двумя равноправными иероглифами, один из которых означает «опасность», а другой – «возможность».
Редакция призывает вас, дорогие читатели, открыто высказывать свое мнение, используя для этого любую возможность. Нам крайне важно, чтобы вы могли повлиять на события в нашей стране через средства массовой информации. Приглашаем вас обмениваться мнениями по самым острым вопросам в рамках наших традиционных опросов.
Опрос читателей:
Ольга Кокорева, Таллинн
Мы сократили траты по всем направлениям
Я закрыла все потребительские кредиты. По электричеству заключила пакет на три года. Ненужные вещи отдала или продала, чтобы не тратить на них ни жизненное пространство, ни время. Для меня это важно, я мама пятерых деток. Конечно, мы сократили траты на топливо. Муж работал за 26 километров от дома, и дорога выходила в копеечку. Сейчас он сменил работу и стал чаще пользоваться автобусом. Продукты я стараюсь покупать у местных фермеров на мызах. Я считаю, что это и поддержка эстонских производителей, и нам хорошо: качество выше, а цена ниже, чем в магазинах. Хорошо, если бы правительство смягчило нам всем налоги.
Елизавета Смирнова, Маарду
Дети тоже чувствуют кризис
Во время кризиса появилась необходимость экономить потребление тепла, электроэнергии, воды. Сократилась моя продуктовая корзина. Многие товары я беру по акциям, где есть скидки. Если раньше я брала то, что может пригодиться, то сейчас походы в магазины продумываю заранее. Дети тоже чувствуют кризис, сейчас им во многом приходится отказывать, потому что наш семейный бюджет стал экономнее. Государство могло бы что-то сделать для молодых мам, например, чтобы выплаты на детей действительно ощущались.
Анна Кочетова, Тарту
Кризис мешает жить
Я в шоке. У нас в доме нет отопления, куплен отдельный электрорадиатор. Так что мы всю зиму на свете экономили, на духовке – она отдельная у нас, маленькая. И вот счет у нас был за январь 90 евро, за март 107 евро. Платили больше, а киловатт в разы меньше. Меньше стирки, меньше воды и капсул, меньше электричества. У меня есть слабость – люблю газированные напитки и соки, пришлось от них отказаться. Мы и так покупали продукты и вещи со скидками, очень продумывали, в какой магазин и за чем идем. Теперь строжайшая экономия. Человек ко всему привыкает, но кризис мешает моей жизни. Та практика, которая была у наших властей, когда зимой шли возвраты по счетам на электричество, была бы очень кстати. Ведь даже если вернутся 20 евро – это уже два похода в магазин.
Дмитрий Фадин, Таллинн
Стараюсь готовить не на один день
Да, за последнее время цены на продукты, электричество и бензин очень поднялись, и это сильно ударило по нашим кошелькам. На самом деле у меня нет каких-то особых советов, как экономить. Но я, например, стараюсь всегда готовить еду не на один день, а сразу на несколько, а лучше сразу на неделю. Не трачу денег на обеды, так как беру еду из дома. Что касается электричества, лучше использовать более экономичные лампы, заряжать телефон, часы и другие повседневные электронные вещи ночью, так как ночью электричество дешевле, чем днем. Если говорить о помощи со стороны государства, хорошо бы понизить подоходный налог.
Александр Иро, Таллинн
Экономлю и поддерживаю здоровье
Я свои коммунальные счета оплачиваю по средней цене, потому что летом специально переплачиваю, а зимой, соответственно, плачу меньше. Экономлю на бензине для машины – использую общественный транспорт, когда еду на работу. Много хожу пешком, тем самым поддерживаю здоровый образ жизни и одновременно экономлю. Что касается электричества, то у меня еще с хороших времен фиксированный пакет. О помощи правительства: хотелось бы видеть шаги по предотвращению инфляции, а то в последнее время она очень выросла.
Алёна Назаренко, Таллинн
Воздух очистился – Хельсинки видно
Кризис сейчас по всем бьет. В чем-то ты себя ущемляешь. Например, не берешь лишний раз десерты. Я стала больше разбираться в магазинах, какие у каждого ценники. Раньше для меня разницы не было – Призма, Макисма или Сельвер, теперь другое дело. Езжу в магазин на машине, хотя машина – это расход, и его надо растягивать. А от счетов за электричество просто паника была в начале года. Сейчас надо спокойно и с холодным умом все анализировать. Но у кризиса есть и плюсы, как это ни странно звучит. Сейчас меньше стало автомобилей, и воздух очистился, Хельсинки от нас видно. Мы все начинаем думать по-другому, экономить, менять привычки и что-то даем другим, природе. Я думаю, что когда преодолеваешь кризис, становишься более уверенным, сильным, а это важно для будущего. Ну а правительство могло бы компенсировать траты на коммуналку... только будет ли это?
Катрийн Ванник, Таллинн
Нам стоит быть ответственными
Каждую неделю в магазине новый ценник. Но для меня это не было шоком, я привыкла заранее планировать свой бюджет и хожу в магазины продуманно, стараюсь не брать кредиты. Мне кажется, надо быть гибким. Я противник больших пособий и чрезмерной заботы государства. Несмотря на то, что я молодая мама, считаю, что люди сами могут ответственно подходить к решению жизненно важных вопросов, среди которых важнейший – финансовая устойчивость семьи. Вот бизнесу и производству помочь надо. Может быть, послаблением в налогах, снижением акцизов, поддержкой в виде какой-то государственной программы, что-то такое.
Марина Астаева, Таллинн
Если покупаем, то с запасом
Для моей семьи сейчас главное – это баланс между тратами и доходами. Конечно, коммунальные платежи, отопление и электричество сильно удивили нас в январе, но, с другой стороны, наша семья всегда аккуратно относилась к потреблению. Что касается роста цен на продукты и товары, мы всегда закупаемся плотно. Семья большая, а потому нет привычки заскакивать в магазин: если уж поехали, то берем с запасом. У нас всегда продуманный список того, что нужно брать. У моих знакомых ситуация сложнее – кредиты, ипотека, у нас это нет. Но и помощи ждать не приходится, помощь на детей – слезы, а компенсации за счета на электроэнергию были только в начале года.
Маргарита Колузатова, Таллинн
Пенсию не добавляют, а цены растут
Очень изменилась жизнь. Стало все дороже, хуже, скидок меньше на всякие мелочи, а хорошее все дорого. Я делаю запасы, само собой, но правительство должно о нас думать, а не сидеть там. Надо людям помогать, своим гражданам, а не кому-то там. Я понимаю, я за помощь всем, и Украина, и беженцы, но и нас забывать нельзя. Хотя бы по счетам за электричество какая-то компенсация была! Это вот реальная помощь в начале года была бы нам, пенсионерам. Пенсию не добавляют, а цены растут. Я еще туда-сюда, какая-то подработка, а вот если одинокий пенсионер, а если только пенсия – это ж бедность, только и всего. Перебиваешься, тянешь с копейки на копеечку.