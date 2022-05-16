Число работников эстонских стартапов выросло на треть

За три первых месяца этого года число работников в местных стартапах увеличилось по сравнению с концом 2021 года на 9 процентов.

Крупнейшим работодателем среди эстонских стартапов в конце первого квартала был Wise, где работало 1338 человек. За ним следовали Bolt (1144 работников), Swappie (519 работников), Veriff (386 работников) и Starship Technologies (237 работников).

Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон отметила, что важность эстонского сектора стартап-компаний как работодателей стремительно растет. «В то же время мы видим, что потенциал местного рынка рабочей силы исчерпывается и не отвечает запросам стремительно растущих компаний. Поэтому рекрутинг остро необходимых работников, особенно редких сфер деятельности зачастую является единственной возможностью для наших местных стартапов расти и развиваться в Эстонии», – признала Петерсон и добавила, что Эстония хорошо известна в мире как успешная стартап-страна, a местные истории успеха привлекают сюда все более талантливых и амбициозных деятелей.

Большинство (61 процент) сотрудников стартапов имеют высшее образование, обладая степенью бакалавра, магистра или доктора. Уровень образования сотрудников из-за рубежа еще выше – 77 процентов из них имеют высшее образование.

В прошлом году в местных стартапах работало 28 процентов иностранцев, 5 процентов из них были гражданами ЕС, а 23 процента сотрудников приехали из-за пределов Европейского союза. За пределами Европейского союза эстонские стартапы чаще всего нанимали работников из России (441), Нигерии (300), Украины (276), Индии (152) и Бразилии (111).

B первом квартале этого года стартапы выплатили государству 39,5 миллиона евро налогов за рабочую силу, общая сумма выплаченных налогов выросла на 44 процента по сравнению с годом ранее, когда стартапы выплатили 27,4 миллиона евро налогов за рабочую силу.

Крупнейшими налогоплательщиками за рабочую силу были Bolt (6,4 миллиона евро), Wise (5,2 миллиона евро), Veriff (1,7 миллиона евро), Starship Technologies (1,1 миллиона евро) и Paxful (1 миллион евро).