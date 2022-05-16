Дорожные строители недовольны государством: денег дают мало, битум заканчивается

Транспортный департамент на прошлой неделе сообщил, что откладывает запланированное на этот год строительство почти 50 дорожных объектов в связи с ростом цен на строительство и трудностями с поставкой строительных материалов, а также компенсирует строительным компаниям повышение цен в объеме до 4,6 процентов. По словам исполнительного директора Союза строителей инфраструктуры (ESTEL) Тармо Трея, компенсация в таком объеме никоим образом не покроет всех понесенных дополнительных расходов.

«Это только часть роста цен, вызванного войной между Россией и Украиной, и большая часть ляжет на плечи подрядчиков, что несправедливо, — сказал Трей. — Отсрочка работ по строительству дорог не может быть оправдана возмещением подрядчикам затрат, потому что реальной причиной является обусловленное войной общее резкое удорожание строительства дорог в связи с ростом цен на сырье и материалы».

Кроме того, существуют серьезные трудности с получением сырья для дорожного строительства.

По словам Трея, непонятно, почему в этом году в дополнительном бюджете государство пренебрегло развитием такой важной сферы, как дорожная сеть. «Строительство дорог уже сейчас недофинансируется, и нынешний спад еще больше повлияет на эту ситуацию. В долгосрочной перспективе дорожное строительство — это не латание дыр в асфальте, а строительство дорог, отвечающих современным требованиям, в чем мы уже отстаем по сравнению с другими странами», — сказал Трей.

Между тем, финансирование дорожного строительства из государственного бюджета сократилось независимо от войны и, по прогнозам бюджета, в ближайшие годы будет уменьшаться еще больше. В то же время растут долги по ремонту и развитию дорог, которые составляют около 4 млрд евро. «Дороги, которые не были отремонтированы и благоустроены из-за недофинансирования, в будущем дорого нам обойдутся как с точки зрения конкурентоспособности и репутации Эстонии, так и из-за постоянно растущих цен на строительство и сырье», — отметил Трей.

В последнем рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума инфраструктура Эстонии заняла лишь 45-е место. Эстонию опережают и Латвия и Литва, а также, например, Польша и Венгрия.

Трей согласился с поднятой Транспортным департаментом проблемой доступности материалов, которая уже стоит на повестке дня и явно обостряется. «В настоящее время самая большая проблема связана с битумом, который является важным материалом в дорожном строительстве. У многих производителей запасы битума в ближайшем будущем закончатся, и неизвестно, когда произойдет следующая поставка битума», — сказал Трей.