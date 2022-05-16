Скоро стартует Майский забег

Первый Майский забег состоялся в 1988 году, тогда в нем приняло участие около 200 женщин. С 2009 года организацией женского майского забега занялся Клуб организации спортивных мероприятий и количество участников достигло рекордных 16 000 человек – это феноменальный результат для маленькой страны.

Майский забег остается в Эстонии крупнейшим мероприятием, предназначенным для женщин, в котором за 32 года приняло участие четверть миллиона любительниц физической активности. Семикилометровую дистанцию можно пробежать или пройти, выбрав оптимальный темп движения. С 2021 года в программе Майского забега также и трехкилометровая дистанция, предназначенная для молодежи: «Забег для девочек Rimi».