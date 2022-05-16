Пн, 16.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Скоро стартует Майский забег

rus.postimees.ee
Скоро стартует Майский забег
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Майский забег, 2019 год.
Майский забег, 2019 год. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

До 20 мая еще можно зарегистрироваьтся на традиционный Майский забег – это крупнейшее в Эстонии женское спортивное событие.

Первый Майский забег состоялся в 1988 году, тогда в нем приняло участие около 200 женщин. С 2009 года организацией женского майского забега занялся Клуб организации спортивных мероприятий и количество участников достигло рекордных 16 000 человек – это феноменальный результат для маленькой страны.

Майский забег остается в Эстонии крупнейшим мероприятием, предназначенным для женщин, в котором за 32 года приняло участие четверть миллиона любительниц физической активности. Семикилометровую дистанцию можно пробежать или пройти, выбрав оптимальный темп движения. С 2021 года в программе Майского забега также и трехкилометровая дистанция, предназначенная для молодежи: «Забег для девочек Rimi».

Майский забег – семейное мероприятие, потому что организаторы подготовили множество развлечений как для детей, так и для мужчин.

Программа мероприятия и форма для регистрации (правый верхний угол) 

Карты дистанций 

Схема организации движения 

Ключевые слова
Наверх