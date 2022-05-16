Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета рассмотрит, какое влияние оказывает резкий рост инфляции, и возможности его смягчения.
Спецкомиссия рассмотрит вопросы, связанные с инфляцией, и возможности смягчения ее влияния
По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, по данным Департамента статистики в апреле цены выросли на 18,8 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года. «На открытом заседании комиссии мы хотим получить информацию о том, какое влияние оказывает резкий рост цен на государственный бюджет и на общество в целом. Также мы планируем выслушать рекомендации экспертов в отношении мер, которые необходимо предпринять для снижения инфляции», – сказал он.
На заседание приглашены вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик, руководитель отдела фискальной политики Министерства финансов Рауль Ляттемяэ и руководитель службы государственных финансов Кадри Клаос, руководитель отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Яанус Уйга, руководитель отдела экономической и экологической статистики Департамента статистики Ивар Паэ и ведущий аналитик Виктория Трасанов. Также на заседание приглашены профессор макроэкономики Тартуского Университета Рауль Эаметс, предприниматель Индрек Нейвельт, эксперт по экономике Райво Варе и представители Государственного контроля.
Открытое заседание начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.