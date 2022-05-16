Спецкомиссия рассмотрит вопросы, связанные с инфляцией, и возможности смягчения ее влияния

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, по данным Департамента статистики в апреле цены выросли на 18,8 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года. «На открытом заседании комиссии мы хотим получить информацию о том, какое влияние оказывает резкий рост цен на государственный бюджет и на общество в целом. Также мы планируем выслушать рекомендации экспертов в отношении мер, которые необходимо предпринять для снижения инфляции», – сказал он.