На фоне запрета экспорта из Индии цены на пшеницу выросли почти на 6%

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили на 5,9%, до $12,47 за бушель, до максимального значения за два месяца. С начала года цены выросли более чем на 60% на фоне ситуации вокруг России и Украины, которые обеспечивают почти треть мирового экспорта пшеницы.

Правительство Индии в пятницу издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и помощи соседним и нуждающимся государствам, сообщила газета Times of India со ссылкой на текст документа.

Как отмечается, экспорт пшеницы будет разрешен только в отношении "поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив".

"Это лишь усиливает риск дефицита продовольствия, особенно для развивающихся стран и тех, кто всегда зависел от продовольственных товаров из этого региона", - отмечает директор по рыночной стратегии австралийского банка Westpac Роберт Ренни, которого цитирует газета Financial Times.

По мнению эксперта, запрет, вероятно, наиболее существенно ударит по развивающимся рынкам в Африке и на Ближнем Востоке.