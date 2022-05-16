Одна из крупнейших инвестиционных компаний Эстонии Infortar расширяет свой портфель недвижимости, приобретая при финансировании Luminor недавно построенное здание в стиле loft-office по адресу Тяхесаю, 11 в таллиннском районе Ласнамяэ.
Крупный собственник Eesti Gaas и Tallink купил коммерческое здание в Ласнамяэ
По словам председателя правления Infortar Айна Хансшмидта, доля недвижимости в инвестиционном портфеле Infortar составляет почти 25% – наряду с судоходством и энергетикой: «Мы развиваем собственные объекты и смотрим вокруг — мы всегда видим возможности для расширения в том, что касается высококачественной недвижимости».
«Сильная сторона бизнес-городка Tähesaju заключается в его расположении – это региональный центр, приезжать куда у людей есть множество причин. Планировка Ласнамяэ очень хорошо продумана и поддерживает развитие региона как среды проживания и ведения бизнеса. Это, разумеется, успешная инвестиция», - сказал исполнительный директор Restate Ристо Абель.
Руководитель корпоративного банкинга Luminor в Эстонии Индрек Юльге отметил, что всегда рад поддержать многообещающие планы надежных предпринимателей. Юльге также согласился с плюсами расположения: «Это здание находится в отличном месте в Ласнамяэ, до которого легко добраться благодаря Лаагна-теэ и Мустакиви-теэ».
Построенное в прошлом году по адресу Тяхесаю-теэ, 11 в Ласнамяэ здание типа loft-office площадью 5600 квадратных метров отличается яркой архитектурой и умными решениями. В нем объединены помещения для торговли, обслуживания, офисов и складов. Коммерческое здание полностью обеспечено арендаторами, включая стоматологическую клинику Maxilla, спортивный клуб 24-7 fitness, ресторан Ciao Ragazzi, мебельный салон Baltest, Smartech Shop и многих других.
Infortar является одним из крупнейших в Эстонии инвестиционных предприятий. В его сферы деятельности входят мореходство, энергетика, транспорт, недвижимость, гостиничный бизнес, строительство и строительные материалы, полиграфическая промышленность, розничная торговля, финансовые, медицинские и связанные с благополучием услуги. Помимо 40% участия в AS Tallink Grupp, в инвестиционный портфель компании Infortar входят AS Eesti Gaas, первый в регионе газовый танкер «Optimus», около 70 000 м² различных спа и гостиничных объектов недвижимости в Таллинне и свыше 350 000 м² земельных участков в Таллинне и окрестностях. Всего в концерн Infortar входит 41 дочернее предприятие.