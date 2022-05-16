Крупный собственник Eesti Gaas и Tallink купил коммерческое здание в Ласнамяэ

По словам председателя правления Infortar Айна Хансшмидта, доля недвижимости в инвестиционном портфеле Infortar составляет почти 25% – наряду с судоходством и энергетикой: «Мы развиваем собственные объекты и смотрим вокруг — мы всегда видим возможности для расширения в том, что касается высококачественной недвижимости».

«Сильная сторона бизнес-городка Tähesaju заключается в его расположении – это региональный центр, приезжать куда у людей есть множество причин. Планировка Ласнамяэ очень хорошо продумана и поддерживает развитие региона как среды проживания и ведения бизнеса. Это, разумеется, успешная инвестиция», - сказал исполнительный директор Restate Ристо Абель.

Руководитель корпоративного банкинга Luminor в Эстонии Индрек Юльге отметил, что всегда рад поддержать многообещающие планы надежных предпринимателей. Юльге также согласился с плюсами расположения: «Это здание находится в отличном месте в Ласнамяэ, до которого легко добраться благодаря Лаагна-теэ и Мустакиви-теэ».

Построенное в прошлом году по адресу Тяхесаю-теэ, 11 в Ласнамяэ здание типа loft-office площадью 5600 квадратных метров отличается яркой архитектурой и умными решениями. В нем объединены помещения для торговли, обслуживания, офисов и складов. Коммерческое здание полностью обеспечено арендаторами, включая стоматологическую клинику Maxilla, спортивный клуб 24-7 fitness, ресторан Ciao Ragazzi, мебельный салон Baltest, Smartech Shop и многих других.