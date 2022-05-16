Бывший игрок нидерландского «Витесса» Мурад Ламрабатте погиб, выполняя прыжок с 30-метровой скалы, пишет Sport.ua.
Видео ⟩ Жена засняла трагическую гибель своего мужа - бывшего футболиста нидерландского «Витесса»
Жена засняла трагическую гибель своего мужа - бывшего футболиста нидерландского «Витесса»
Ламрабатте отдыхал с семьей на Мальорке и решил поразить их опасным прыжком. После удара о воду Мурад потерял сознание и утонул. Его жена еще во время прыжка поняла, что все идет не по плану и крикнула: «Боже мой!». Тело спортсмена искали с помощью катера и вертолета.
У Ламрабатте осталось двое детей.