Видео ⟩ Жена засняла трагическую гибель своего мужа - бывшего футболиста нидерландского «Витесса»

Ламрабатте отдыхал с семьей на Мальорке и решил поразить их опасным прыжком. После удара о воду Мурад потерял сознание и утонул. Его жена еще во время прыжка поняла, что все идет не по плану и крикнула: «Боже мой!». Тело спортсмена искали с помощью катера и вертолета.