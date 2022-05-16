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Видео ⟩ Жена засняла трагическую гибель своего мужа - бывшего футболиста нидерландского «Витесса»

rus.postimees.ee
Жена засняла трагическую гибель своего мужа - бывшего футболиста нидерландского «Витесса»
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Leinaküünal. Foto on illustratiivne.
Leinaküünal. Foto on illustratiivne. Фото: Madis Veltman

Бывший игрок нидерландского «Витесса» Мурад Ламрабатте погиб, выполняя прыжок с 30-метровой скалы, пишет Sport.ua

Ламрабатте отдыхал с семьей на Мальорке и решил поразить их опасным прыжком. После удара о воду Мурад потерял сознание и утонул. Его жена еще во время прыжка поняла, что все идет не по плану и крикнула: «Боже мой!». Тело спортсмена искали с помощью катера и вертолета.

У Ламрабатте осталось двое детей.

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