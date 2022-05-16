Ратас: для победы в войне Украине требуется еще более активная поддержка

По словам Ратаса, Украина борется не только за собственную свободу и независимость, но и за всю Европу и за весь свободный мир. «Вы вселили во всех нас веру, что добро победит зло, свет победит тьму, а Украина победит в этой войне. Государство и народ Эстонии народ четко и однозначно поддерживают Украину во всех вопросах. Мы хотим сделать еще больше, чтобы обеспечить вам военную, финансовую и дипломатическую поддержку», – сказал он на встрече с украинской делегацией.

Ратас отметил, что одна из целей встреч членов делегации в Таллинне – определить возможности Эстонии и потребности Украины в вопросах восстановления страны. «Я очень рад, что Эстония начала сотрудничество с Житомирской областью. Надеюсь, что встречи приведут к конкретным договоренностям относительно наиболее эффективной помощи в отстраивании региона, которую мы можем оказать», – сказал он.

Ратас также заверил членов делегации в поддержке Эстонией вступления Украины в Европейский союз. «В ближайшее время я обращусь к спикерам национальных парламентов государств-членов Европейского союза с призывом помочь в скорейшем принятии четкого и конкретного решения о наделении Украины статусом государства-кандидата ЕС», – сказал он.