Голосование по допбюджету привяжут к вотуму доверия правительству

По словам председателя парламентской фракции Центристской партии Яануса Карилайда, в понедельник утром премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас встретилась с центристской фракцией. Было принято совместное решение связать голосование по дополнительному бюджету с доверием правительству: «Мы договорились поддержать дополнительный бюджет, связать его с доверием и двигаться дальше. Таким образом мы не застрянем в так называемой парламентской обструкции».