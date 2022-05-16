Пн, 16.05.2022
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Голосование по допбюджету привяжут к вотуму доверия правительству

rus.postimees.ee
Голосование по допбюджету привяжут к вотуму доверия правительству
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Члены Рийгикогу.
Члены Рийгикогу. Фото: Tairo Lutter

Правящая коалиция решила связать голосование по дополнительному госбюджету на 2022 год в Рийгикогу с вотумом доверия правительству, сообщил Rus.Err.ee.

По словам председателя парламентской фракции Центристской партии Яануса Карилайда, в понедельник утром премьер-министр и председатель Партии реформ Кая Каллас встретилась с центристской фракцией. Было принято совместное решение связать голосование по дополнительному бюджету с доверием правительству: «Мы договорились поддержать дополнительный бюджет, связать его с доверием и двигаться дальше. Таким образом мы не застрянем в так называемой парламентской обструкции».

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