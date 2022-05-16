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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин показал трогательное фото

rus.postimees.ee
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин показал трогательное фото
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Алексей Ягудин.
Алексей Ягудин. Фото: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил свежее фото на своей странице в «Инстаграме», пишет «Чемпионат». На снимке Ягудин изображён рядом с супругой, олимпийской чемпионкой 2006 года Татьяной Тотьмяниной и дочерьми, 12-летней Елизаветой и шестилетней Мишель. 

«Всемирный день семьи. Долголетия и гармонии всем», — подписал он фото.

41-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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