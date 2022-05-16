Олимпийский чемпион Алексей Ягудин показал трогательное фото

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил свежее фото на своей странице в «Инстаграме», пишет «Чемпионат». На снимке Ягудин изображён рядом с супругой, олимпийской чемпионкой 2006 года Татьяной Тотьмяниной и дочерьми, 12-летней Елизаветой и шестилетней Мишель.