Законопроект о повышении семейных пособий неожиданно вызвал бурные дискуссии, хотя его появление очень своевременно и полностью оправдано. Инфляция бьет рекорды, люди беднеют, а различные экономически прогнозы не обнадеживают. Эксперты и аналитики в один голос утверждают, что хороших новостей ждать не стоит и предрекают дальнейший рост цен и тяжелую зиму. И что самое печальное, никто не берется давать точных прогнозов: насколько еще вырастут цены, и как долго будет продолжаться рост цен.
Юферева-Скуратовски: семьи с детьми сейчас нуждаются в помощи государства
Понятно, что сложнее всего придется тем, чьи доходы и так невысокие, в первую очередь это семьи с детьми, особенно многодетные семьи. Так, процент живущих в относительной бедности многодетных семей выше, чем процент семей, где растет один или два ребенка. Эти цифры составляют 13,5 процента, 10,1 процента и 13,1 процента соответственно. А средний показатель живущих в относительной бедности детей в нашей стране равен 15,5 процента. И это данные за 2020 год, то есть докризисные. Понятно, что в течение следующих месяцев положение будет лишь ухудшаться. Поэтому очень вовремя в парламенте был подан законопроект, предусматривающий значительное повышение детских пособий и изменение системы их начисления. Так как законопроект поддерживают четыре из пяти парламентских партий, то есть высокие шансы, что он будет принят.
Вкратце о том, какие изменения предполагает законопроект. Пособие на одного ребенка составит 100 евро. Семьям, воспитывающим троих и более детей каждый месяц будут дополнительно выплачивать 700 евро, а семьям, где растут семеро и более детей – 900 евро. Так как в условиях небывалой инфляции рост доходов людей, в том числе и пособий, не поспевает за ростом цен, то законопроект предусматривает ежегодную индексацию пособий для многодетных семей.
Я полностью поддерживаю эту инициативу, так как считаю, что для государства во время кризиса совершенно неприемлемо быть в роли стороннего наблюдателя или самоустраняться, полагая, что люди как-нибудь сами выкрутятся. Многим и так уже пришлось пересмотреть свои расходы, от чего-то отказаться. Однако ситуация, когда людям приходится выбирать – оплатить ли счета за коммунальные услуги или кружок ребенка, сэкономить ли на продуктах, чтобы одеть детей, не является нормальной. Уверена, что помощь людям сейчас куда важнее, чем сбалансированная бюджетная политика, а найти средства при наличии политической воли возможно.