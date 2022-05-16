Юферева-Скуратовски: семьи с детьми сейчас нуждаются в помощи государства

Понятно, что сложнее всего придется тем, чьи доходы и так невысокие, в первую очередь это семьи с детьми, особенно многодетные семьи. Так, процент живущих в относительной бедности многодетных семей выше, чем процент семей, где растет один или два ребенка. Эти цифры составляют 13,5 процента, 10,1 процента и 13,1 процента соответственно. А средний показатель живущих в относительной бедности детей в нашей стране равен 15,5 процента. И это данные за 2020 год, то есть докризисные. Понятно, что в течение следующих месяцев положение будет лишь ухудшаться. Поэтому очень вовремя в парламенте был подан законопроект, предусматривающий значительное повышение детских пособий и изменение системы их начисления. Так как законопроект поддерживают четыре из пяти парламентских партий, то есть высокие шансы, что он будет принят.

Вкратце о том, какие изменения предполагает законопроект. Пособие на одного ребенка составит 100 евро. Семьям, воспитывающим троих и более детей каждый месяц будут дополнительно выплачивать 700 евро, а семьям, где растут семеро и более детей – 900 евро. Так как в условиях небывалой инфляции рост доходов людей, в том числе и пособий, не поспевает за ростом цен, то законопроект предусматривает ежегодную индексацию пособий для многодетных семей.