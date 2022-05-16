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Под полом церкви Нигулисте обнаружились неожиданные находки

Уве Гнадентайх
Под полом церкви Нигулисте обнаружились неожиданные находки
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Скелеты рядом с церковью Нигулисте в котловане будущего водопровода.
Скелеты рядом с церковью Нигулисте в котловане будущего водопровода. Фото: Taavi Sepp

Недавние раскопки как внутри церкви Нигулисте в Таллинне, так и рядом со зданием преподнесли археологам несколько приятных сюрпризов в виде хорошо сохранившихся захоронений.

Под руководством Мартина Мальве, исследователя костей из Тартуского университета, сперва начали копать под башней церкви, где планируется построить лифт, чтобы доставлять посетителей наверх. «Было известно, что в 1970-х годах здесь были проложены трубы центрального отопления, и можно было предположить, что все было перекопано и на этом месте захоронения не сохранились», — сказал Мальве. Но стоило убрать бетонный пол советских времен, как были найдены четыре гробницы. Они были повреждены лишь частично, и было раскопано 25 скелетов, датируемых 18 веком.

Прежде всего из-под земли проявились каменные стены, по которым сначала было нельзя понять, что это такое. Обнаружилось также несколько человеческих костей, и при дальнейших раскопках начали вырисовываться гробницы. «Гробницы — это кирпичные стены, сложенные вместе и оштукатуренные изнутри. Штукатурка указывает, что у тех, кто распорядился там похоронить себя, было много денег. Также были найдены и куски надгробий, потому что ими когда-то были покрыты гробницы. Удивительно также и то, что в известняковом городе Таллинне гробницы сделаны из кирпича», — сказал Мальве.

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