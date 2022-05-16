Под полом церкви Нигулисте обнаружились неожиданные находки

Под руководством Мартина Мальве, исследователя костей из Тартуского университета, сперва начали копать под башней церкви, где планируется построить лифт, чтобы доставлять посетителей наверх. «Было известно, что в 1970-х годах здесь были проложены трубы центрального отопления, и можно было предположить, что все было перекопано и на этом месте захоронения не сохранились», — сказал Мальве. Но стоило убрать бетонный пол советских времен, как были найдены четыре гробницы. Они были повреждены лишь частично, и было раскопано 25 скелетов, датируемых 18 веком.

Прежде всего из-под земли проявились каменные стены, по которым сначала было нельзя понять, что это такое. Обнаружилось также несколько человеческих костей, и при дальнейших раскопках начали вырисовываться гробницы. «Гробницы — это кирпичные стены, сложенные вместе и оштукатуренные изнутри. Штукатурка указывает, что у тех, кто распорядился там похоронить себя, было много денег. Также были найдены и куски надгробий, потому что ими когда-то были покрыты гробницы. Удивительно также и то, что в известняковом городе Таллинне гробницы сделаны из кирпича», — сказал Мальве.