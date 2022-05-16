Московский завод Renault будет выпускать легендарные "Москвичи"

Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина. По словам Собянина, завод начнет выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но в перспективе цель — выпуск более экологичных электромобилей.

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал мэр в своем блоге.

По его словам, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет "КАМАЗ". Сначала на предприятии наладят выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе - производство электромобилей.

"Кроме того, совместно с "КАМАЗом" и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов", - отметил мэр и добавил, что в 2022 году откроется "новая страница в истории "Москвича"".

Собянин пообещал постараться сохранить большую часть работников завода и его смежников.

Завод на Волгоградском проспекте сто лет назад начинал с производства автомобилей Ford, затем десятилетия выпускал "Москвичи", а с 1998 года в рамках сотрудничества с Renault выпускал модели Logan, Duster, Sandero, напомнил мэр.