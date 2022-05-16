Активы российской компании французского автопроизводителя Renault, ЗАО "Рено Россия", перейдут Москве, и завод начнет выпускать автомобили под легендарной маркой "Москвич", cообщает Postimees.
Московский завод Renault будет выпускать легендарные "Москвичи"
Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина. По словам Собянина, завод начнет выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но в перспективе цель — выпуск более экологичных электромобилей.
"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал мэр в своем блоге.
По его словам, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет "КАМАЗ". Сначала на предприятии наладят выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе - производство электромобилей.
"Кроме того, совместно с "КАМАЗом" и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов", - отметил мэр и добавил, что в 2022 году откроется "новая страница в истории "Москвича"".
Собянин пообещал постараться сохранить большую часть работников завода и его смежников.
Завод на Волгоградском проспекте сто лет назад начинал с производства автомобилей Ford, затем десятилетия выпускал "Москвичи", а с 1998 года в рамках сотрудничества с Renault выпускал модели Logan, Duster, Sandero, напомнил мэр.
Renault Group 23 марта сообщила, что останавливает работу своего завода в Москве с учетом необходимости соблюдения санкций. Группа также отметила, что изучает возможные варианты, касающиеся судьбы ее доли в "АвтоВАЗе".