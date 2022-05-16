Полиция начала административное производство в отношении Варро Вооглайда

13 мая департамент отправил Вооглайду повестку явиться утром 19 мая в отделение полиции на допрос, поскольку в отношении него начато производство по проступку. Производство начато по статье Пенитенциарного кодекса, согласно которой за нарушение требований по организации общественных собраний физическое лицо можно наказать штрафом в размере до 200 штрафных единиц. Поскольку одна штрафная единица составляет четыре евро, максимальным штрафом по данной статье предусмотрены 800 евро.

Вооглайд являлся ответственным лицом во время крупной акции протеста против ковидных ограничений, которая прошла на площади Вабадузе 23 октября прошлого года, а также митингов, прошедших 3 февраля этого года на Тоомпеа. По его словам, он ничего не знает о том, в совершении какого проступка подозревает его полиция.

«Я попросил объяснений, чтобы у меня была возможность подготовиться к допросу, но дополнительной информации мне пока не предоставили, даже о том, во время какой акции протеста или какого пикета я, по мнению Департамента полиции и погранохраны, совершил проступок», - сказал руководитель SAPTK.