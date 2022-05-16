Танель Кийк: ссориться сейчас из-за повышения детских пособий было бы неправильно

Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская Партия) пояснил Postimees, что не видит ничего трагичного в том, что государственный бюджет несколько лет будет оставаться в минусе, особенно во кризисные времена. Кроме того, он видит необходимость продолжения работы в нынешней правящей коалиции.