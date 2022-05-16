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Танель Кийк: ссориться сейчас из-за повышения детских пособий было бы неправильно

Лоора-Элизабет Ломп
Танель Кийк: ссориться сейчас из-за повышения детских пособий было бы неправильно
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Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (pildil)
Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (pildil) Фото: Mihkel Maripuu

Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская Партия) пояснил Postimees, что не видит ничего трагичного в том, что государственный бюджет несколько лет будет оставаться в минусе, особенно во кризисные времена. Кроме того, он видит необходимость продолжения работы в нынешней правящей коалиции.

«Важно договориться об увеличении семейных пособий, в то же время я считаю разумным сохранить это правительство, потому что у нас несколько кризисов. Начинать сейчас конфликт или правительственный кризис из-за повышения детских пособий было бы неправильно», — сказал Postimees Танель Кийк.

Он подчеркнул, что четыре партии предложили временные рамки, и ожидается, что законопроект будет принят до Иванова дня. "Это понятно, поскольку в таком случае эти расходы можно будет учесть в прогнозах по новому бюджету и вести дебаты осенью не потребуется", - сказал Кийк.

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