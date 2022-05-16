Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская Партия) пояснил Postimees, что не видит ничего трагичного в том, что государственный бюджет несколько лет будет оставаться в минусе, особенно во кризисные времена. Кроме того, он видит необходимость продолжения работы в нынешней правящей коалиции.
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Танель Кийк: ссориться сейчас из-за повышения детских пособий было бы неправильно
Танель Кийк: ссориться сейчас из-за повышения детских пособий было бы неправильно
«Важно договориться об увеличении семейных пособий, в то же время я считаю разумным сохранить это правительство, потому что у нас несколько кризисов. Начинать сейчас конфликт или правительственный кризис из-за повышения детских пособий было бы неправильно», — сказал Postimees Танель Кийк.