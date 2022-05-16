Пн, 16.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

McDonald's объявил об окончательном уходе из России

Deutsche Welle
McDonald's объявил об окончательном уходе из России
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
McDonald's в Москве
McDonald's в Москве Фото: Evgenia Novozhenina

Компания сообщила, что после временной приостановки работы в России, решила продать свой бизнес в стране.

Сеть ресторанов McDonald's приняла решение об окончательном уходе из России и продаже своего бизнеса в стране, говорится в официальном заявлении компании, опубликованном в понедельник, 16 мая.

Компания планирует продать свой бизнес российскому покупателю, кому именно, не уточняется. Этот шаг, говорится в заявлении McDonald's, «деархивирует» рестораны сети, и они больше не будут использовать имя, логотип или брендинг McDonald's. Свои потери компания оценивает в 1,2-1,4 миллиардов долларов. «Это сложный вопрос, у которого нет прецедентов и который имеет серьезные последствия», – написал Крис Кемпчинский в письме владельцам франшиз, которое цитирует The New York Times.

Уход символа окончания Холодной войны

«Кто-то может возразить, что обеспечение доступа к еде и сохранение занятости десятков тысяч простых граждан, безусловно, правильное решение. Но игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, невозможно. И невозможно представить, чтобы "золотые арки" олицетворяли те же надежды и обещания, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад», – написал Кемпчинский.

Приход McDonald's в Россию он назвал «одной из самых гордых и волнующих вех» в истории компании. «После почти полувековой вражды Холодной войны образ "золотых арок", сияющих над Пушкинской площадью, стал для многих по обе стороны железного занавеса началом новой эры», – пишет Кемпчинский.

Сохранение ресторанов под новым брендом

McDonald's в марте объявила о приостановке своего бизнеса в России из-за начала российского вторжения в Украину. При этом сеть продолжила платить зарплату 62 тысячам российских работников.

Агентство ТАСС пишет со ссылкой на источник в компании, что работа ресторанов возобновится в России под новым брендом в середине июня. «Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90 процентов поставщиков – российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», – сказал собеседник агентства.

Ключевые слова
Наверх