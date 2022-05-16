McDonald's объявил об окончательном уходе из России

Сеть ресторанов McDonald's приняла решение об окончательном уходе из России и продаже своего бизнеса в стране, говорится в официальном заявлении компании, опубликованном в понедельник, 16 мая.

Компания планирует продать свой бизнес российскому покупателю, кому именно, не уточняется. Этот шаг, говорится в заявлении McDonald's, «деархивирует» рестораны сети, и они больше не будут использовать имя, логотип или брендинг McDonald's. Свои потери компания оценивает в 1,2-1,4 миллиардов долларов. «Это сложный вопрос, у которого нет прецедентов и который имеет серьезные последствия», – написал Крис Кемпчинский в письме владельцам франшиз, которое цитирует The New York Times.

Уход символа окончания Холодной войны

«Кто-то может возразить, что обеспечение доступа к еде и сохранение занятости десятков тысяч простых граждан, безусловно, правильное решение. Но игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, невозможно. И невозможно представить, чтобы "золотые арки" олицетворяли те же надежды и обещания, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад», – написал Кемпчинский.

Приход McDonald's в Россию он назвал «одной из самых гордых и волнующих вех» в истории компании. «После почти полувековой вражды Холодной войны образ "золотых арок", сияющих над Пушкинской площадью, стал для многих по обе стороны железного занавеса началом новой эры», – пишет Кемпчинский.

Сохранение ресторанов под новым брендом

McDonald's в марте объявила о приостановке своего бизнеса в России из-за начала российского вторжения в Украину. При этом сеть продолжила платить зарплату 62 тысячам российских работников.