В начале года в социальных сетях активно собирались пожертвования для детей семейного дома Тилси, но оказалось, что деньги со счета сделавшего призыв мужчины так и не дошли до детей, в результате чего на прошлой неделе полиция возбудила уголовное дело.
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Куда исчезли деньги? Дети так и не увидели пожертвований, собранных для детского дома
Куда исчезли деньги? Дети так и не увидели пожертвований, собранных для детского дома
Советник по связям с общественностью прокуратуры сообщил, что в полицию поступило заявление, в котором говорилось, что мужчина в социальной сети TikTok выступил с призывом собрать пожертвования семейному дому Тилси, но семейный дом до сих пор так и не увидел этих денег.