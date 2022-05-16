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Куда исчезли деньги? Дети так и не увидели пожертвований, собранных для детского дома

Александра Саарнийт
Куда исчезли деньги? Дети так и не увидели пожертвований, собранных для детского дома
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Ребенок играет во дворе. Фото иллюстративное.
Ребенок играет во дворе. Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

В начале года в социальных сетях активно собирались пожертвования для детей семейного дома Тилси, но оказалось, что деньги со счета сделавшего призыв мужчины так и не дошли до детей, в результате чего на прошлой неделе полиция возбудила уголовное дело.

Советник по связям с общественностью прокуратуры сообщил, что в полицию поступило заявление, в котором говорилось, что мужчина в социальной сети TikTok выступил с призывом собрать пожертвования семейному дому Тилси, но семейный дом до сих пор так и не увидел этих денег.

Хотя подозрений в совершении преступления на данный момент никому не предъявлено, полиция в ходе уголовного производства выяснит, сколько человек сделали пожертвования и на какую сумму, а также почему деньги не дошли до обещанного места, сообщила прокуратура. Насколько известно Postimees, мужчина получил от сердобольных людей почти 800 евро.

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