Куда пропали деньги? Дети так и не увидели собранные для детского дома пожертвования

Советник по связям с общественностью прокуратуры сообщил, что в полицию поступило заявление о преступлении, в котором говорилось, что мужчина в социальной сети TikTok выступил с призывом собрать пожертвования семейному дому Тилси, но семейный дом до сих пор так и не увидел этих денег.