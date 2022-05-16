Видео ⟩ Кая Каллас о законопроекте: цена вопроса — 300 миллионов евро налогоплательщиков

После состоявшегося в понедельник заседания коалиционного совета премьер-министр Кая Каллас заявила, что Партия реформ попросила у Центристской партии время для обсуждения между собой вопроса об увеличении детского пособия, но Центристская партия не дала им времени и продвинулась дальше с законопроектом.