Видео ⟩ Кая Каллас о законопроекте: цена вопроса — 300 миллионов евро налогоплательщиков

После заседания коалиционного совета председатель Партии реформ, премьер-министр Кая Каллас сказала Postimees, что Центристскую партию попросили дать время для обсуждения темы детских пособий, но Центристская партия этой возможности им не дала.
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После состоявшегося в понедельник заседания коалиционного совета премьер-министр Кая Каллас заявила, что Партия реформ попросила у Центристской партии время для обсуждения между собой вопроса об увеличении детского пособия, но Центристская партия не дала им времени и продвинулась дальше с законопроектом.