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Видео ⟩ Кая Каллас о законопроекте: цена вопроса — 300 миллионов евро налогоплательщиков

Хенри-Лаур Аллик
Кая Каллас о законопроекте: цена вопроса — 300 миллионов евро налогоплательщиков
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Фото: Pilt videost

После заседания коалиционного совета председатель Партии реформ, премьер-министр Кая Каллас сказала Postimees, что Центристскую партию попросили дать время для обсуждения темы детских пособий, но Центристская партия этой возможности им не дала.

После состоявшегося в понедельник заседания коалиционного совета премьер-министр Кая Каллас заявила, что Партия реформ попросила у Центристской партии время для обсуждения между собой вопроса об увеличении детского пособия, но Центристская партия не дала им времени и продвинулась дальше с законопроектом.

«Мы попросили, чтобы проявить добрую волю, чтобы мы могли обсудить то, что сейчас есть желание забронировать почти 300 миллионов денег налогоплательщиков», — сказала Кая Каллас.

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