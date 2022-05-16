Сегодня после заседания коалиционного совета председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что по вопросу семейных пособий достичь консенсуса не удалось, но Центристская партия хочет, чтобы коалиция сохранилась, пишет Postimees.
Видео ⟩ Юри Ратас: я считаю, что премьер-министру нужно забрать назад свой ультиматум
- Удалось ли достичь какого-то компромисса?
- Не удалось. Будем обсуждать дальше. Я не знаю, что будет. Сейчас мы знаем, что премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) выдвинула ультиматум о том, что если законопроект будет принят, то коалиция развалится. Мы не хотим заканчивать работу этой коалиции. Мы хотим двигаться с детскими и семейными пособиями дальше, чтобы увеличить их ставки в этом невероятном ценовой ралли. Для этого имеется большая поддержка в парламенте.
- Когда законопроект поступит из комиссии в Рийгикогу?
- Сегодня комиссия решила, что первое чтение пройдет 30 мая.
- Договорились ли вы по вопросу дополнительного бюджета о том, что выводите его с голосованием о доверии?
- Пусть это комментирует премьер-министр, но тут у нас договоренность имеется.
- Как вы считаете, что могло бы исправить ситуацию? Ультиматумы выдвинули обе стороны, но есть ли свет в конце туннеля? Готовы ли стороны сделать шаг назад в сторону достижения компромисса?
- Мы ультиматумов не выдвигали. Мы сказали, что это является существенным изменением для нас, и мы хотим, чтобы эта коалиция сохранилась.
- В чем же тогда заключаются ультиматумы?
- Премьер-министр сказала, что если законопроект будет принят, то коалиция прекратит свое существование. Я считаю, что этот ультиматум нужно забрать назад.