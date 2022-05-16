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Видео ⟩ Юри Ратас: я считаю, что премьер-министру нужно забрать назад свой ультиматум

Хенри-Лаур Аллик
Юри Ратас: я считаю, что премьер-министру нужно забрать назад свой ультиматум
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Pilt videost

Сегодня после заседания коалиционного совета председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что по вопросу семейных пособий достичь консенсуса не удалось, но Центристская партия хочет, чтобы коалиция сохранилась, пишет Postimees

- Удалось ли достичь какого-то компромисса?

- Не удалось. Будем обсуждать дальше. Я не знаю, что будет. Сейчас мы знаем, что премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) выдвинула ультиматум о том, что если законопроект будет принят, то коалиция развалится. Мы не хотим заканчивать работу этой коалиции. Мы хотим двигаться с детскими и семейными пособиями дальше, чтобы увеличить их ставки в этом невероятном ценовой ралли. Для этого имеется большая поддержка в парламенте.

- Когда законопроект поступит из комиссии в Рийгикогу?

- Сегодня комиссия решила, что первое чтение пройдет 30 мая.

- Договорились ли вы по вопросу дополнительного бюджета о том, что выводите его с голосованием о доверии?

- Пусть это комментирует премьер-министр, но тут у нас договоренность имеется.

- Как вы считаете, что могло бы исправить ситуацию? Ультиматумы выдвинули обе стороны, но есть ли свет в конце туннеля? Готовы ли стороны сделать шаг назад в сторону достижения компромисса?

- Мы ультиматумов не выдвигали. Мы сказали, что это является существенным изменением для нас, и мы хотим, чтобы эта коалиция сохранилась.

- В чем же тогда заключаются ультиматумы?

- Премьер-министр сказала, что если законопроект будет принят, то коалиция прекратит свое существование. Я считаю, что этот ультиматум нужно забрать назад.

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