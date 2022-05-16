Видео ⟩ Юри Ратас: я считаю, что премьер-министру нужно забрать назад свой ультиматум

- Удалось ли достичь какого-то компромисса?

- Не удалось. Будем обсуждать дальше. Я не знаю, что будет. Сейчас мы знаем, что премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) выдвинула ультиматум о том, что если законопроект будет принят, то коалиция развалится. Мы не хотим заканчивать работу этой коалиции. Мы хотим двигаться с детскими и семейными пособиями дальше, чтобы увеличить их ставки в этом невероятном ценовой ралли. Для этого имеется большая поддержка в парламенте.

- Когда законопроект поступит из комиссии в Рийгикогу?

- Сегодня комиссия решила, что первое чтение пройдет 30 мая.

- Договорились ли вы по вопросу дополнительного бюджета о том, что выводите его с голосованием о доверии?

- Пусть это комментирует премьер-министр, но тут у нас договоренность имеется.

- Как вы считаете, что могло бы исправить ситуацию? Ультиматумы выдвинули обе стороны, но есть ли свет в конце туннеля? Готовы ли стороны сделать шаг назад в сторону достижения компромисса?

- Мы ультиматумов не выдвигали. Мы сказали, что это является существенным изменением для нас, и мы хотим, чтобы эта коалиция сохранилась.

- В чем же тогда заключаются ультиматумы?