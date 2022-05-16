В Рийгикогу инициировали законопроект о сдаче экзамена на оружие только на эстонском языке

Председатель комиссии Марек Юргенсон отметил, что законопроект призван внести два принципиальных изменения: сделать экзамен на оружие полностью эстоноязычным и в бóльшей степени учитывать при выдаче разрешения преступления, совершенные лицом, ходатайствующим о получении документа.

«По оценке комиссии, в связи с войной России в Украине и изменившейся геополитической обстановкой, уточнения необходимо внести и в Закон об оружии. Крайне важно сделать все, чтобы огнестрельное оружие не попадало в руки лиц, совершивших тяжкое преступление или не умеющих обращаться с оружием безопасно. Таким образом, мы хотим дополнить основания для отказа в выдаче разрешения на оружие, чтобы человек, например, совершивший убийство, никогда не получил разрешение на оружие», – сказал председатель комиссии. Согласно действующему законодательству, лица, совершившие определенные виды преступлений, не могут стать владельцами оружия, пока данные об их наказании не будут удалены из пенитенциарного регистра.

Член комиссии Анти Пооламетс отметил, что комиссия хочет изменить закон таким образом, чтобы о получении разрешения на оружие могли ходатайствовать лишь иностранцы, хорошо владеющие эстонским языком. «Для этого мы хотим проводить экзамен на оружие исключительно на эстонском языке, – сказал Пооламетс. – Это означает, что в дальнейшем теоретическую часть экзамена нельзя будет сдавать при помощи переводчика».

Действующий закон включает в себя ряд положений, позволяющих проверять судимость и образ жизни владельцев оружия, в т. ч. их поведение в социальных сетях и поддержку агрессии. В Эстонии оружие имеют порядка 1300 человек, являющихся гражданами России или Беларуси либо владельцами серых паспортов. Членов комиссии заверили, что после 24 февраля все эти лица прошли контроль. Владельцы оружия также прошли контроль после случая стрельбы в Лихула. В государствах-членах Европейского союза ограничения на выдачу разрешения на оружие связаны с соответствием лица требованиям, а не с его гражданством.

Комиссия решила представить проект закона о внесении изменений в Закон об оружии и в Закон о пенитенциарном регистре правлению Рийгикогу завтра. Документ будет также направлен профильным учреждениям и заинтересованным лицам, которые смогут высказать свое мнение.

В заседании приняли участие правовой советник отдела охраны порядка и уголовной политики Министерства внутренних дел Марью Айбаст и советник Свен Пыйерпаас. Инициирование законопроекта обсуждалось и на заседании комиссии на прошлой неделе. В нем участвовали министр внутренних дел Кристиан Яани и представители заинтересованных групп.

На прошлой неделе комиссия также решила направить на первое чтение инициированный фракцией Консервативной народной партии Эстонии проект закона о внесении изменений в Закон об оружии (557 SE) и инициированный фракцией партии Isamaa проект закона о внесении изменений в Закон об оружии (558 SE).