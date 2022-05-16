В предстоящем туристическом сезоне Латвия очень рассчитывает на эстонских туристов

«Это лето должно было быть лучшим за последние два года, так как ковид уже отступает, послабления были все больше и больше, и интерес туристов был достаточно активным», — сказала Юлия. Но, по ее словам, после 24 февраля картина поменялась. Сразу же были потеряны три рынка, которые составляли львиную долю туристического потока: Россия, Белоруссия и Украина.

«Нет абсолютно никакого понимания, вернутся ли когда-нибудь туристы из этих стран и, если даже вернутся, то вряд ли в том же потоке», — подчеркнула Жигунова. «Нужно осваивать другие рынки, учиться работать на привлечение совершенно другой ментальности, разрабатывать новые программы для «другого» туриста, чтобы ему было здесь интересно. В первую очередь, это Скандинавия: Швеция, Финляндия, Норвегия. На Литву и Эстонию мы тоже очень рассчитываем», — отметила Юлия.