В этом году Латвия планирует привлечь туристов в общей сложности из 20 стран: США, Японии, Германии, Финляндии и многих других, cообщает Mixnews.lv со ссылкой на выступление гендиректора отеля Chevalier Юлии Жигуновой в эфире радио Baltkom.
В предстоящем туристическом сезоне Латвия очень рассчитывает на эстонских туристов
«Это лето должно было быть лучшим за последние два года, так как ковид уже отступает, послабления были все больше и больше, и интерес туристов был достаточно активным», — сказала Юлия. Но, по ее словам, после 24 февраля картина поменялась. Сразу же были потеряны три рынка, которые составляли львиную долю туристического потока: Россия, Белоруссия и Украина.
«Нет абсолютно никакого понимания, вернутся ли когда-нибудь туристы из этих стран и, если даже вернутся, то вряд ли в том же потоке», — подчеркнула Жигунова. «Нужно осваивать другие рынки, учиться работать на привлечение совершенно другой ментальности, разрабатывать новые программы для «другого» туриста, чтобы ему было здесь интересно. В первую очередь, это Скандинавия: Швеция, Финляндия, Норвегия. На Литву и Эстонию мы тоже очень рассчитываем», — отметила Юлия.
«15 лет назад Рига поняла, что британский турист (имеются в виду популярные мальчишники) портит имидж столицы. Вся туристическая отрасль активно работала на то, чтобы создать им неблагоприятные условия: поднимались цены в гостиницах, повышалось качество сервиса. Этот турист исчез, потому, что Рига стала непривлекательна, в первую очередь, по ценовой политике. Увы, по тому, что я сейчас вижу, мы откатились на 15 лет назад. Доступность перелетов, доступность гостиниц – все это снова привлекает «британские мальчишники» провести уикенд в Риге».