Законопроект, спровоцировавший правительственный кризис, направлен на первое чтение

По словам члена комиссии по социальным делам Сирет Котка, вызванный высоким уровнем инфляции резкий рост цен на энергию, топливо и продукты питания тяжело ударил по кошельку многих семей. «Мы хотим как можно быстрее вселить в семьи уверенность в том, что государство их поддерживает, – сказала Котка. – Крайне важно, чтобы детские пособия были универсальными – первый ребенок также должен получать пособие в размере 100 евро в месяц – и государство поддерживало прирост населения именно за счет семейных пособий».

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что государство не имеет права бездействовать, в то время как число живущих в бедности детей растет. «Пособие на первого и второго ребенка должно быть увеличено. Социал-демократическая партия уже 22 марта инициировала законопроект о повышении пособий на первого и второго ребенка и, надеюсь, этот поднятый нами серьезный вопрос найдет ответ за счет слияния двух законопроектов. Хочу отметить, что и в 2014 году именно социал-демократы, будучи у власти, смогли повысить детские пособия, не менявшиеся на протяжении более десяти лет», – добавила Кютт.

Проект закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям (619 SE) призван поддержать эстонские семьи с детьми. Согласно пояснительной записке, после вступления закона в силу пособие на первого и второго ребенка составит 100 евро (ранее – 60 евро), т.е. столько же, сколько и на третьего и последующих детей. В дальнейшем пособие на каждого ребенка составит 100 евро в месяц.

Также в планах повысить пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, до 700 евро в календарный месяц (ранее – 300 евро), для семей, где воспитывается от семи детей и более – до 900 евро (ранее – 400 евро). Для того, чтобы пособие многодетным семьям было пропорциональным повышению уровня жизни и не требовало ежегодных корректировок, оно будет индексироваться 1 апреля каждого календарного года. Размер индекса будет зависеть от годового роста индекса потребительских цен в пределах 20 % и от роста годовых поступлений с доли пенсионного страхования от социального налога в пределах 80 %.

Комиссия решила направить законопроект пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 30 мая. Комиссия предложила завершить первое чтение.