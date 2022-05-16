Проект закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям, инициированный на прошлой неделе 54 членами Рийгикогу, призван существенно повысить детские пособия.
Законопроект, спровоцировавший правительственный кризис, направлен на первое чтение
По словам члена комиссии по социальным делам Сирет Котка, вызванный высоким уровнем инфляции резкий рост цен на энергию, топливо и продукты питания тяжело ударил по кошельку многих семей. «Мы хотим как можно быстрее вселить в семьи уверенность в том, что государство их поддерживает, – сказала Котка. – Крайне важно, чтобы детские пособия были универсальными – первый ребенок также должен получать пособие в размере 100 евро в месяц – и государство поддерживало прирост населения именно за счет семейных пособий».
Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила, что государство не имеет права бездействовать, в то время как число живущих в бедности детей растет. «Пособие на первого и второго ребенка должно быть увеличено. Социал-демократическая партия уже 22 марта инициировала законопроект о повышении пособий на первого и второго ребенка и, надеюсь, этот поднятый нами серьезный вопрос найдет ответ за счет слияния двух законопроектов. Хочу отметить, что и в 2014 году именно социал-демократы, будучи у власти, смогли повысить детские пособия, не менявшиеся на протяжении более десяти лет», – добавила Кютт.
Проект закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям (619 SE) призван поддержать эстонские семьи с детьми. Согласно пояснительной записке, после вступления закона в силу пособие на первого и второго ребенка составит 100 евро (ранее – 60 евро), т.е. столько же, сколько и на третьего и последующих детей. В дальнейшем пособие на каждого ребенка составит 100 евро в месяц.
Также в планах повысить пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, до 700 евро в календарный месяц (ранее – 300 евро), для семей, где воспитывается от семи детей и более – до 900 евро (ранее – 400 евро). Для того, чтобы пособие многодетным семьям было пропорциональным повышению уровня жизни и не требовало ежегодных корректировок, оно будет индексироваться 1 апреля каждого календарного года. Размер индекса будет зависеть от годового роста индекса потребительских цен в пределах 20 % и от роста годовых поступлений с доли пенсионного страхования от социального налога в пределах 80 %.
Комиссия решила направить законопроект пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 30 мая. Комиссия предложила завершить первое чтение.
По состоянию на март 2022 года в Эстонии проживает порядка 158 500 семей, получающих детские и семейные пособия. В этих семьях растет порядка 260 000 детей. Стоимость законопроекта в следующем году составит около 244 миллионов евро. Повышение пособий можно будет осуществить в феврале.