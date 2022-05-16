КАЛЛЕ МУУЛИ ⟩ Правительственного кризиса нет, но кризис управления острый

Для формирования нового правительства необязательно увеличивать детское пособие. Для этого вообще не нужно подавать никаких законопроектов. Достаточно предложить будущим партнерам по коалиции сформировать новое правительство и начать коалиционные переговоры. Но Центристская партия этого не сделала и, вероятно, не сделает, потому что новое правительство создавать не хочет.

Вполне возможно, что вообще никто не хочет этого делать. Начать формировать правительство всего за десять месяцев до выборов — зачем? Кому это нужно?

Партия "Отечество" показала, что может реализовать свои идеи и решения вне зависимости от того, какое правительство сейчас находится у власти. Законопроект о повышении детских пособий, которому также уделялось много внимания, похоже, списан с решения, принятого советом "Отечества" 2 апреля этого года. И, если быть до конца честным, то оно полностью списано оттуда.

EKRE все равно, идти на выборы от оппозиции или от власти. Для них важно лишь то, чтобы ситуация в стране была как можно хуже. Таким образом, ссора между Партией реформ и Центристской партией их вполне устраивает. Чем хуже, тем лучше.

У Партии реформ нет другого выбора, кроме как быть у власти и возглавить правительство. Им неважно, смогут ли они что-либо сделать. Предвыборные обещания Партии реформ, такие как равное освобождение от подоходного налога для всех, давно забыты. Их даже не удосужились включить в коалиционное соглашение.

Нынешнее правительство так же хорошо подходит и Центристской партии. Удобно быть одновременно и в правительстве, и в оппозиции к собственному правительству. Фигаро здесь, Фигаро там. Если Центристская партия этого захочет, она внесет законопроект в правительство; если не захочет - сделает это с оппозицией. У Центристской партии такой приятной жизни вместе с EKRE и "Отечеством" не было.

Может быть, только социал-демократы хотели бы создания нового правительства, потому что в с последних выборов они вообще не попадали к пирогу. Но от соцдемов в нынешнем Рийгикогу ничего не зависит, поэтому можно проигнорировать то, чего они хотят или не хотят.

Таким образом, правительство безнадежно разделено, но за десять месяцев до выборов в Рийгикогу никто не захочет формировать новое правительство. Почти все партии, вероятно, были бы готовы сделать это, если бы у них был хороший шанс, но ни у кого нет пламенной, срочной и неотложной потребности в смене правительства. Вот так под руководством нерешительного и противоречивого правительства мы прокукуем до осени, когда нас, скорее всего, ждет энергетический кризис, резкий рост цен, вспышка коронавируса, рецессия и, возможно, даже безработица.

Еще раз повторюсь, что законопроект о повышении детских пособий не направлен на то, чтобы сменить правительство, или даже рассорить его, потому что правительство давно, по крайней мере, с осени прошлого года, растерзано в клочья. Каким бы невероятным это ни казалось конспирологам, законопроект об увеличении детских пособий действительно призван увеличить детские пособия.

Премьер-министр Кая Каллас сделала хитрый ход, пообещав уйти в отставку, если Рийгикогу примет этот закон до начала летних каникул. Это хороший и нужный проект, и намерение премьер-министра уйти в отставку в случае его одобрения кажется - на первый взгляд - совершенно непонятным. Но премьер-министр несет основную ответственность за создание активной и единой исполнительной власти и управление ею. К сожалению, ей это не удалось, затянувшийся правительственный спор угрожает благополучию всех нас.