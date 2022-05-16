Эстония не планирует досрочно отключаться от российской электросистемы

По словам Вескимяги, несмотря на сложность и непредсказуемость нынешней политической ситуации, в планы пока не входит переход раньше запланированного срока.

Основная причина заключается в деньгах: отключение со дня требует экстренных решений для сохранения необходимой в энергосистеме инерции. Сейчас необходимая частота в энергосистеме стран Балтии поддерживается вместе с системными операторами России и Белоруссии.

Вескимяги добавил, что за последние месяцы компании Elering удалось достичь как технической, так и юридической готовности к тому, чтобы за несколько часов отключиться от синхронной работы с российской электросистемой и подключиться к синхронной работе с электросистемой материковой Европы.