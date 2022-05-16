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Эстония не планирует досрочно отключаться от российской электросистемы

rus.postimees.ee
Эстония не планирует досрочно отключаться от российской электросистемы
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Председатель правления Elering Таави Вескимяги.
Председатель правления Elering Таави Вескимяги. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Эстония не планирует отключаться от российской электросистемы раньше запланированного срока, то есть до конца 2025 года, но в то же время при возникновении чрезвычайной ситуации страна готова подключиться к сети материковой Европы, сказал cегодня порталу ERR глава компании Elering Таави Вескимяги.

По словам Вескимяги, несмотря на сложность и непредсказуемость нынешней политической ситуации, в планы пока не входит переход раньше запланированного срока.

Основная причина заключается в деньгах: отключение со дня требует экстренных решений для сохранения необходимой в энергосистеме инерции. Сейчас необходимая частота в энергосистеме стран Балтии поддерживается вместе с системными операторами России и Белоруссии.

Вескимяги добавил, что за последние месяцы компании Elering удалось достичь как технической, так и юридической готовности к тому, чтобы за несколько часов отключиться от синхронной работы с российской электросистемой и подключиться к синхронной работе с электросистемой материковой Европы.

По заказу Elering компания Siemens Energy сейчас работает над созданием трех синхронных компенсаторов, которые смогут обеспечить стабильность частотного режима работы энергосистем. Первый будет готов в следующем году, оставшиеся два - в 2024 году

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