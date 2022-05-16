Тартуский уездный суд в понедельник, 16 мая, признал бывшего волостного старейшину Тарту Айвара Соопа виновным в нарушении правил производства по госпоставке и присвоении денежных средств в пользу третьих лиц и назначил ему условное наказание.
Экс-старейшину приговорили к условному сроку
Экс-старейшину приговорили к условному сроку
Суд приговорил Соопа к штрафу в 10 885,50 евро. Наказание не будет исполнено, если в течение двухлетнего испытательного срока Сооп не совершит новых умышленных преступлений. Испытательный срок начался одновременно с провозглашением приговора, сообщила BNS пресс-секретарь суда Анетт Крейтсман.
Суд не счел оправданным или пропорциональным дополнительное наказание в виде запрета на требующей исполнения публичных задач должности. Суд пояснил, что действия, на основании которых был вынесен приговор, были совершены около шести лет назад и ранее Сооп не привлекался к ответственности в уголовном порядке. Кроме того, он добровольно компенсировал волости причиненный ущерб.
Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен в Тартуском окружном суде.
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