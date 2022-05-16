Экс-старейшину приговорили к условному сроку

Суд приговорил Соопа к штрафу в 10 885,50 евро. Наказание не будет исполнено, если в течение двухлетнего испытательного срока Сооп не совершит новых умышленных преступлений. Испытательный срок начался одновременно с провозглашением приговора, сообщила BNS пресс-секретарь суда Анетт Крейтсман.

Суд не счел оправданным или пропорциональным дополнительное наказание в виде запрета на требующей исполнения публичных задач должности. Суд пояснил, что действия, на основании которых был вынесен приговор, были совершены около шести лет назад и ранее Сооп не привлекался к ответственности в уголовном порядке. Кроме того, он добровольно компенсировал волости причиненный ущерб.