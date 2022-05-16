Фото ⟩ Резервисты начали собираться на учения «Ёж»

Главной целью учений является проверка боеспособности и умения реагировать по сценарию угрозы в международном контексте. Во время учений главным образом проверяются следующие подразделения: 2-ая пехотная бригада и Центр стратегической коммуникации командования войск кибербезопасности. Командующий учениями генерал-майор Вейко-Велло Пальм отметил, что резервисты являются подкреплением Сил обороны.

«Привлекая их и освежая в памяти необходимые навыки, мы укрепляем обороноспособнос ть страны. Эти учения дают возможность увеличить знания резервистов по военным задачам и потренироваться в необходимых для работы подразделения действиях», - сказал Пальм.

В «Еже» принимают участие наземные, воздушные и морские подразделения, а также Кайтселийт, командование войск киберзащиты, командование поддержки и спецопераций. В учениях также принимаются участие, как подразделения боевой группы НАТО, располагающиеся в Эстонии, так и прибывшие на время проведения учений подразделения союзников.

Всего в учениях принимают участие коло 7100 резервистов и кайтселийтчиков, 2500 солдат-срочников, 2000 действующих военных, а также 4200 солдат союзных войск.

В этом году «Ёж» охватит почти всю Эстонию. Главное маневры пройдут на юге Эстонии, боевые стрельбы военные проведут на центральной полигоне и на Сааремаа. На острове также будут располагаться принимающие участие в учениях истребители А-10. Также к учениям привлечены уездные военные округа Кайтселийта.

«Ёж-2022» продлятся три недели и будут разделены на четыре этапа. С 16 по 20 мая формируются принимающие участие подразделения, 21-22 мая отрабатывается взаимодействие подразделений. 23-26 мая проводятся учения на улице, в основном на юге Эстонии. 27 мая-3 июня пройдут боевые стрельбы на центральном полигоне Вооруженных сил.