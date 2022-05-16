Сегодня в Эстонии начались крупные учения «Ёж-2022», в которых принимают участие 15 000 военнослужащих и представителей стран-союзников и партнеров, пишет Postimees.
Фото ⟩ Резервисты начали собираться на учения «Ёж»
Главной целью учений является проверка боеспособности и умения реагировать по сценарию угрозы в международном контексте. Во время учений главным образом проверяются следующие подразделения: 2-ая пехотная бригада и Центр стратегической коммуникации командования войск кибербезопасности. Командующий учениями генерал-майор Вейко-Велло Пальм отметил, что резервисты являются подкреплением Сил обороны.
«Привлекая их и освежая в памяти необходимые навыки, мы укрепляем обороноспособнос ть страны. Эти учения дают возможность увеличить знания резервистов по военным задачам и потренироваться в необходимых для работы подразделения действиях», - сказал Пальм.
В «Еже» принимают участие наземные, воздушные и морские подразделения, а также Кайтселийт, командование войск киберзащиты, командование поддержки и спецопераций. В учениях также принимаются участие, как подразделения боевой группы НАТО, располагающиеся в Эстонии, так и прибывшие на время проведения учений подразделения союзников.
Всего в учениях принимают участие коло 7100 резервистов и кайтселийтчиков, 2500 солдат-срочников, 2000 действующих военных, а также 4200 солдат союзных войск.
В этом году «Ёж» охватит почти всю Эстонию. Главное маневры пройдут на юге Эстонии, боевые стрельбы военные проведут на центральной полигоне и на Сааремаа. На острове также будут располагаться принимающие участие в учениях истребители А-10. Также к учениям привлечены уездные военные округа Кайтселийта.
«Ёж-2022» продлятся три недели и будут разделены на четыре этапа. С 16 по 20 мая формируются принимающие участие подразделения, 21-22 мая отрабатывается взаимодействие подразделений. 23-26 мая проводятся учения на улице, в основном на юге Эстонии. 27 мая-3 июня пройдут боевые стрельбы на центральном полигоне Вооруженных сил.
Кроме «Ежа» в это же время в Эстонии и непосредственной близости к ней проходят многие другие учения. Латвия проводит учения «Namejs», в рамках которых в числе прочего отрабатывается приграничное взаимодействие и командные процедуры с эстонскими вооруженными силами. В рамках учений вооруженных сил США «Defender Europe» на острове Сааремаа проверяется взаимодействие членов дружины Кайтселийт и морских пехотинцев, а также проводятся боевые стрельбы на море. Штаб северного дивизиона НАТО проводит учения Knight Legion.