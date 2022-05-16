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Профильный курс тренеров вратарей выведет наш футбол на новый уровень

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Профильный курс тренеров вратарей выведет наш футбол на новый уровень
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Участники профильного курса UEFA. Патрик Фолетти во втором ряду чeтвертый справа.
Участники профильного курса UEFA. Патрик Фолетти во втором ряду чeтвертый справа. Фото: Brit Maria Tael

В начале прошлой недели тренеры собрались на на профильные курсы тренеров вратарей от UEFA (категория B). В курсах также приняли участие и зарубежные высококлассные специалисты. По видеомосту выступил представитель Германии Паскаль Форманн, а физически на мероприятии присутствовал швейцарский тренер Патрик Фолетти, который поделился опытом и провел тернировку для вратарей академии Arte.

В Эстонии профильные курсы для тренеров вратарей категории В проводятся впервые, они состоят из нескольких модулей. Впервые слушатели собрались в марте, на прошлой неделе завершился второй модуль. 47-летний Патрик Фолетти познакомил слушателей с местной системой, пояснил швейцарскую методику и идеологию, применяемые при обучении вратарей, а также провел основательную показательную тренировку.

По словам учителя и тренера вратарей эстонской сборной Марта Поома, привлечение иностранных специалистов оказалось очень полезным.

«Привлечение зарубежных тренеров и учителей расширяет наш кругозор, а обмен опытом и идеями идет на пользу всем сторонам. Если говорить о Швейцарии, то, несмотря на то, что это маленькая страна, они часто участвуют в финальных турнирах и провели прекрасную работу, готовя своих вратарей. Фолетти обучил множество вратарей высшего класса (Янн Соммер, Роман Бюрки, Марвин Хиц, Грегор Кобел) – ясно, что они хорошо делают свое дело, - сказал Поом. – Знание философии тренировок разных стран полезно. Разумеется, мы не можем передать это один другому, но у нас есть представление о том, что происходит у других».

Готовить вратарей на серьезном уровне начали в 2015 году, когда под руководством Марта Поома и Андруса Лукьянова в список курсов подгруппы добавилось и квалификационное обучение вратарей. Тем самым хотели выровнять подготовку вратарей и развить эту область в Эстонии. На курсах сконцентрировались на технических навыках и работе в разных игровых моментах. Два года спустя в Эстонии запустили профильный курс тренеров вратарей UEFA категории А, и тогда это была единственная международная квалификация организации. Сейчас к ней добавился и курс категории В.

В первом профильном курсе UEFA категории В участвуют 11 тренеров. Курс завершится осенью, слушателей ожидают еще два модуля и экзамен.

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