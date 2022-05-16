В свет выходит блок марок «Времена года».

Оформителем издания является Трийн Хейманн, напечатана марка в типографии Vaba Maa. Тираж блоков марок - 25 000, номинальная стоимость 4 × 0,90 евро, одна марка подходит для отправки по Эстонии. Почтовая марка и конверт первого дня в продаже в интернет-магазине Omniva и в почтовых отделениях по всей Эстонии. Печать первого дня используется в почтовом отделении Тоомпеа, в Таллинне, по адресу Лосси платс, 4.

Год в природе Эстонии состоит из четырех очень разных времен года. С наступлением нового времени года на полянах и опушках распускаются изумительные цветы, появления которых мы ждем с таким нетерпением. Подснежник (Galanthus) — цветок из семейства амариллисовых. Естественный ареал произрастания — от Европы до Западной Азии, цветет ранней весной и символизирует собой чистую и полную чаяний весну. Ромашка (пупавка полевая, A. arvensis) — вид растений, принадлежащий к семейству астровых из рода пупавок. Очень часто белую ромашку путают с нивяником. Ромашка растет в виде куста с множеством стеблей, а нивяник обычно растет в виде одиночного растения. К тому же у ромашки больше корзиночек, потому что они меньше размером.