ГАЛЕРЕЯ ⟩ Музей авиации заполучил "стальную птицу" обанкротившейся авиакомпании Estonian Air

185 / 5,000
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Эстонский музей авиации в Ланге стал теперь на один экспонат богаче, потому что сегодня туда прибыл исторический самолет в цветах прекратившей полеты компании Estonian Air.
185 / 5,000
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Эстонский музей авиации в Ланге стал теперь на один экспонат богаче, потому что сегодня туда прибыл исторический самолет в цветах прекратившей полеты компании Estonian Air.
Самолет Saab 340A изначально разрабатывался как пассажирский, но был позднее переоборудован для перевозки грузов. «Сначала им пользовалась компания Estonian Air, затем право собственности перешло к акционерному обществу Airest, у которого самолет тоже был в эксплуатации, но сейчас срок годности самолета истек», — сказал директор Музея авиации Мати Меос.
Airest cам предложил музею спасти выведенный из строя самолет от уничтожения и передать его для экспонирования в Ланге. По словам Меоса, такое предложение стало для музея приятным сюрпризом.
Меос не стал комментировать, сколько самолет стоил музею. «Самолет принадлежит Airest, нам пришлось оплатить демонтаж, транспортировку и сборку. Это было дорого для нас, но пусть эти суммы будут такими, какие они есть, — ответил он. —В любом случае, я считаю, что деньги окупились».
В понедельник днем самолет еще устанавливали, но в целом новый экспонат уже обрел свое место на площади и вскоре все желающие смогут увидеть его своими глазами. «Мы хотели бы, чтобы в будущем гости могли садиться в самолет, но комплектация займет время, потому что в авиации снимают те агрегаты, которые можно перепродать или использовать», — отметил Меос.