ГАЛЕРЕЯ ⟩ Музей авиации заполучил "стальную птицу" обанкротившейся авиакомпании Estonian Air

Самолет Saab 340A изначально разрабатывался как пассажирский, но был позднее переоборудован для перевозки грузов. «Сначала им пользовалась компания Estonian Air, затем право собственности перешло к акционерному обществу Airest, у которого самолет тоже был в эксплуатации, но сейчас срок годности самолета истек», — сказал директор Музея авиации Мати Меос.

Airest cам предложил музею спасти выведенный из строя самолет от уничтожения и передать его для экспонирования в Ланге. По словам Меоса, такое предложение стало для музея приятным сюрпризом.

Меос не стал комментировать, сколько самолет стоил музею. «Самолет принадлежит Airest, нам пришлось оплатить демонтаж, транспортировку и сборку. Это было дорого для нас, но пусть эти суммы будут такими, какие они есть, — ответил он. —В любом случае, я считаю, что деньги окупились».