Невероятно дорогой лосось: эстонский торговец рыбы прогнозирует к лету изменение цен

Цена лосося и для предприятия находится на самом высоком уровне за всю историю. «Если предыдущий пик был около 8 евро, то в этом году сырье, которое мы покупаем в Норвегии, стоит уже 14 евро за килограмм. Это действительно очень дорого», — сказал Ветевол.

Лосось дорогой, поскольку спрос на рыбу из Норвегии очень высок. По сравнению с прошлым годом больше рыбы покупают в Англии, Америке и Азии, поэтому другим достается меньше. В пик коронавируса спрос снизился и поэтому разводить стали меньше рыбы, поскольку такого спроса не ожидалось. «Мы боремся, чтобы получить эту рыбу», — сказал он.

Когда цена растет, спрос падает, поскольку люди с грустью смотрят в свои кошельки и делают другой выбор. Таким образом, потребление лосося также значительно сократилось. «У людей есть выбор между мясом, курицей и разнообразными продуктами. Если филе лосося стоит 30 евро за килограмм, то это слишком дорого, чтобы есть каждый день», — считает Ветевоол.

Стоит дождаться лета

Однако если кто-то очень хочет именно лосося, стоит подождать лета или даже осени. «В последние недели я уже вижу, что ценовой пик пройден, и я надеюсь, что цена в магазинах должна немного снизиться через пару недель», — сказал Ветевоол.

Если лосось был пойман в Норвегии, он должен в течение недели попасть на стол в Эстонии. Ветевоол привел пример: если лосося ловят и чистят в Норвегии в четверг, рыба добирается до них в субботу, а затем идет на разделку. В понедельник или вторник рыба поступает в магазин на продажу. Очищенная рыба может храниться в термосумке до 14 дней. Ящик должен быть закрыт, а рыба выпотрошена. Немного больше идет времени на обработку соленой рыбы.

Самой дешевой красная рыба должна быть с сентября по начало декабря. Рыбу выращивают круглый год, но летом она поправляется лучше, чем зимой. Рыбоводство также ведется так, чтобы несколько поколений в год были готовы к ловле.

Даже если в этом году цены упадут, по словам Ветевоола, они не упадут до уровня, который был во время пандемии — рыба в то время была крайне дешевой, поскольку в ресторанах не было спроса.

Красная рыба из Норвегии и Финляндии

Лосося в Эстонии нет, и его приходится покупать в Норвегии, в Эстонии выращивают немного форели, но, по словам Ветевоола, она слишком мелкая. Они покупают форель от 2 кг, и она есть не только в Норвегии, но и в Финляндии.