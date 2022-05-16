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Postimees в Харькове ⟩ Эстонский доброволец, воюющий в Украине, помог освободить село в Харьковской области

Дмитрий Котюх Яанус Пийрсалу
Эстонский доброволец, воюющий в Украине, помог освободить село в Харьковской области
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Доброволец Арди.
Доброволец Арди. Фото: Dmitri Kotjuh

Postimees нашел на харьковском фронте мужчину из Эстонии, который уже два месяца состоит в иностранном легионе Украины и действительно принимал участие в войне против российских оккупантов.

«Россияне вообще отсюда быстро удрали, особых боев с ними у нас не было», — говорит 34-летний бородатый Арди об успешном наступлении украинских военных в северо-восточном углу Харьковской области, где российская армия в настоящее время отступила за реку Северский Донец, а украинские подразделения уже в некоторых местах вышли к границе России.

Арди, проживающий в Рапламаа, является одним из как минимум четырех граждан Эстонии, которые, по данным Postimees, в настоящее время в составе иностранного легиона украинской армии воюют против российских завоевателей. Например, в том же подразделении, в котором состоит и Арди, командиром отделения является русский парень из Пярну, который ранее работал в эстонской полиции.

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