Postimees нашел на харьковском фронте мужчину из Эстонии, который уже два месяца состоит в иностранном легионе Украины и действительно принимал участие в войне против российских оккупантов.
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Postimees в Харькове ⟩ Эстонский доброволец, воюющий в Украине, помог освободить село в Харьковской области
Эстонский доброволец, воюющий в Украине, помог освободить село в Харьковской области
«Россияне вообще отсюда быстро удрали, особых боев с ними у нас не было», — говорит 34-летний бородатый Арди об успешном наступлении украинских военных в северо-восточном углу Харьковской области, где российская армия в настоящее время отступила за реку Северский Донец, а украинские подразделения уже в некоторых местах вышли к границе России.
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