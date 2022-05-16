Postimees в Харькове ⟩ Эстонский доброволец, воюющий в Украине, помог освободить село в Харьковской области

«Россияне вообще отсюда быстро удрали, особых боев с ними у нас не было», — говорит 34-летний бородатый Арди об успешном наступлении украинских военных в северо-восточном углу Харьковской области, где российская армия в настоящее время отступила за реку Северский Донец, а украинские подразделения уже в некоторых местах вышли к границе России.