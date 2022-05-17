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Грецкий: возражения Турции против вступления Швеции и Финляндии в НАТО — это сигнал Вашингтону

Павел Соболев
Грецкий: возражения Турции против вступления Швеции и Финляндии в НАТО — это сигнал Вашингтону
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  • Нийнисте хотел ясно показать Путину, что возврат к прежним отношениям РФ и Финляндии невозможен
  • Эрдоган дает понять США, что ни в коем случае не допустит международной поддержки курдов
  • Основополагающий акт Россия — НАТО доживает последние месяцы или даже недели

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий среди прочего ответил на вопросы, касающиеся звонка президента Финляндии президенту России и заявлений президента Турции о намерениях Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

- Власти Финляндии в воскресенье официально объявили о подаче заявки на вступление страны в НАТО, в Швеции это было сделано вчера, в понедельник. Ранее стало известно, что в субботу президент Финляндии Саули Нийнисте позвонил Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о решении своей страны вступить в НАТО. Этот звонок являлся скорее признаком легкой слабости финского президента, решившего, возможно, попытаться немного смягчить нервную реакцию Кремля проявлением пусть формального, но уважения, или же, напротив, был своеобразной формой торжества? То есть финскому президенту лично захотелось донести до оппонента, что Финляндия не испугалась его угроз...

- У финского президента сложилось особые отношения с Россией. Происходили разные вещи, но он всегда старался подчеркнуто вежливо и корректно общаться с Владимиром Путиным. Это продолжалось и после 2014 года. Если я не ошибаюсь, после аннексии Крыма президент Финляндии остался практически единственным из лидеров западного мира, кто продолжал направлять Путину поздравления с днем рождения. Ну, это делал еще и Томас Бах, президент МОК.

Я думаю, что сейчас Саули Нийнесте просто использовал эти особые мосты для того, чтобы лично донести до Путина ясный сигнал: Финляндия меняет парадигму отношений с Россией, и те отношения, которые были раньше между Россией и Финляндией, теперь уже просто невозможны.

- Глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу заявил вчера днем, что Анкара не будет возражать против вступления в НАТО Швеции и Финляндии в том случае, если Швеция и Финляндия прекратят поддержку терроризма и снимут запрет на экспорт в Турцию некоторых товаров оборонного сектора. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже вчера вечером сказал, что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку у этих государств нет «четкой позиции по отношению к терроризму». Решение о расширении НАТО и включении в альянс новых стран требует единогласного одобрения всех государств-членов. Какова вероятность того, что Турция станет главным тормозом этого процесса?

- Эта игра ведется президентом Эрдоганом уже не первый год. У него сложились очень напряженные отношения с Вашингтоном. Когда велась борьба с «Исламским государством» на территории Сирии, Эрдоган посчитал, что США совершают большую ошибку, вооружая курдские отряды. США предоставляли сирийским курдам стрелковое оружие, военное оборудование, взрывчатку, бульдозеры, бронированную технику.

Дело в том, что для Эрдогана не существует какой-то принципиальной разницы между сирийскими и турецкими курдами. Он знает, что и у тех, и у других есть идея создания независимого курдского государства. Он знает, что сирийские и турецкие курды между собой взаимодействуют. Дональд Трамп же в свое время довольно жестко дал понять Эрдогану, что ни на какие уступки Турции в этом вопросе он не пойдет. Правда, позднее, в 2019 году Вашингтон отказался от поддержки сирийских курдов. Когда Турция начала так называемую операцию по созданию зоны безопасности вдоль границы с Сирией, США просто отошли в сторону.

Курды очень сильно негодовали и говорили, что все это — удар в спину и предательство, но факт остался фактом. В то же время нужно признать, что именно сирийские курды очень эффективно воевали против «Исламского государства». Если та же сирийская оппозиция видела в бойцах «Исламского государства» пусть и заблудших, но все-таки единоверцев, в силу чего сторонники оппозиции не очень активно проявляли себя на поле боя, то сирийские курды — это вполне себе светские люди, и они сражались очень успешно.

Однако Эрдоган воспринимает курдов как террористов, поэтому тот сигнал, который сейчас подает Эрдоган заявлениями насчет вступления Швеции и Финляндии в НАТО, адресован на самом деле прежде всего Вашингтону. Поэтому слова Эрдогана в действительности касаются не расширения НАТО и не Финляндии и Швеции. Это требование к Вашингтону отказаться от любой поддержки курдов, это декларирование интересов Турции в этом регионе, которые состоят в том, чтобы ни в коем случае не допустить создания независимого курдского государства.

- В минувшие выходные издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в руководстве НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции НАТО, которая может быть озвучена в июне на саммите в Мадриде, Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза». При этом до сих пор официально действует концепция, принятая в 2010 году, в которой Россия обозначена как «партнер». Что будет означать такое изменение статуса России? Это просто бюрократический момент, или это влечет за собой со стороны НАТО какие-то фактические меры «военно-технического характера», как любят говорить в последнее время в Москве?

- Эта смена статуса очень важна. Вполне вероятно, что эти изменения будут действительно оформлены на предстоящем саммите в Мадриде. Речь идет о принципиальном пересмотре военной стратегии НАТО, пересмотре принципов военно-стратегического планирования альянса. Обязательно будут объявлены меры по укреплению восточного фланга НАТО.

На фоне всего этого неизбежно встает вопрос, что же делать с Основополагающим актом Россия — НАТО, подписанным в 1997 году. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не так давно сказал, что этот документ уже не является действующим, но при этом до сих пор не было подписано никаких документов, которые аннулировали бы этот акт. Я практически уверен в том, что скоро его официально признают недействительным. Это может случиться даже на саммите в Мадриде, хотя, возможно, так быстро этот вопрос решен все-таки не будет. Но это абсолютно точно, что в ближайшее время произойдет юридическое признание этого акта недействительным.

- Власти Украины подтвердили сегодня ночью эвакуацию 264 военных с «Азовстали». В Новоазовск, то есть на территорию так называемой ДНР, были вывезены 53 человека с тяжелыми ранениями, еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, то есть на территорию Крыма. Украинские власти сообщают, что для возвращения раненых домой будет осуществлена процедура обмена. Относительно все еще остающихся на территории «Азовстали», говорится, что проводятся мероприятия по их спасению. Власти Украины указали, что сейчас у Киева нет возможности деблокировать «Азовсталь» военным путем и что важнейшая общая задача Украины и всего мира — сохранить жизни защитников Мариуполя. Можно ли после событий этой ночи надеяться, что эта задача будет решена и что уже эвакуированных людей действительно удастся обменять?

- Я абсолютно уверен в том, что изначально никакой эвакуации, никакого пленения этих людей российским командованием не планировалось. Известно, что защищавшие «Азовсталь» бойцы подразделения «Азов» отвлекали очень крупные российские силы от участия в большой битве за Донбасс, о которой так много говорится в последнее время. Кроме того, нельзя забывать, что в Украине бойцы «Азова» приобрели статус настоящих героев. Поэтому для российского командования было очень важно именно уничтожить этих бойцов, чтобы показать, что Россия успешно проводит в Украине «денацификацию», уничтожая нацистов, а вовсе не воюет с мирным населением. «Азов» же в России постоянно называли неонацистским батальоном.

Я думаю, что ситуация изменилась в тот момент, когда глава МИДа РФ Лавров совершил необъяснимую выходку, сравнив Владимира Зеленского с Гитлером и возложив на евреев вину за Холокост. Эта история повлияла на события в Мариуполе, потому что в День независимости Израиля Зеленский позвонил премьер-министру Израиля Беннету, поздравил его и попросил содействия в разрешении кризисной ситуации с бойцами «Азова» в Мариуполе. В итоге в национальный праздник своей страны Беннет позвонил Путину и изложил ему эту просьбу.

После окончания этого разговора на сайте канцелярии израильского премьера появилась информация о том, что Путин извинился перед Беннетом за слова Лаврова. Однако никаких публичных извинений ни Путин, ни Лавров не приносили. Нет упоминания о подобных извинениях и на сайте Кремля. Там только было сообщение о том, что состоялся телефонный разговор между Беннетом и Путиным. Я думаю, что Путин пообещал Беннету, что украинских бойцов выведут с «Азовстали» и что они не будут уничтожены.

Но нужно понимать, что Путин теперь будет использовать этих бойцов как ресурс. Он осознает, что у них статус героев, что они являются для украинского народа символом сопротивления российской агрессии. Поэтому он будет держать их у себя как можно дольше, чтобы в итоге выменять на как можно большее количество нужных ему людей, находящихся сейчас в украинском плену. В общем, нужно отдавать себе отчет, что выпущенные с «Азовстали» — это сейчас не столько пленные, сколько заложники.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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