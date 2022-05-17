Грецкий: возражения Турции против вступления Швеции и Финляндии в НАТО — это сигнал Вашингтону

- Власти Финляндии в воскресенье официально объявили о подаче заявки на вступление страны в НАТО, в Швеции это было сделано вчера, в понедельник. Ранее стало известно, что в субботу президент Финляндии Саули Нийнисте позвонил Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о решении своей страны вступить в НАТО. Этот звонок являлся скорее признаком легкой слабости финского президента, решившего, возможно, попытаться немного смягчить нервную реакцию Кремля проявлением пусть формального, но уважения, или же, напротив, был своеобразной формой торжества? То есть финскому президенту лично захотелось донести до оппонента, что Финляндия не испугалась его угроз...
- У финского президента сложилось особые отношения с Россией. Происходили разные вещи, но он всегда старался подчеркнуто вежливо и корректно общаться с Владимиром Путиным. Это продолжалось и после 2014 года. Если я не ошибаюсь, после аннексии Крыма президент Финляндии остался практически единственным из лидеров западного мира, кто продолжал направлять Путину поздравления с днем рождения. Ну, это делал еще и Томас Бах, президент МОК.
Я думаю, что сейчас Саули Нийнесте просто использовал эти особые мосты для того, чтобы лично донести до Путина ясный сигнал: Финляндия меняет парадигму отношений с Россией, и те отношения, которые были раньше между Россией и Финляндией, теперь уже просто невозможны.
- Глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу заявил вчера днем, что Анкара не будет возражать против вступления в НАТО Швеции и Финляндии в том случае, если Швеция и Финляндия прекратят поддержку терроризма и снимут запрет на экспорт в Турцию некоторых товаров оборонного сектора. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже вчера вечером сказал, что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку у этих государств нет «четкой позиции по отношению к терроризму». Решение о расширении НАТО и включении в альянс новых стран требует единогласного одобрения всех государств-членов. Какова вероятность того, что Турция станет главным тормозом этого процесса?
- Эта игра ведется президентом Эрдоганом уже не первый год. У него сложились очень напряженные отношения с Вашингтоном. Когда велась борьба с «Исламским государством» на территории Сирии, Эрдоган посчитал, что США совершают большую ошибку, вооружая курдские отряды. США предоставляли сирийским курдам стрелковое оружие, военное оборудование, взрывчатку, бульдозеры, бронированную технику.
Дело в том, что для Эрдогана не существует какой-то принципиальной разницы между сирийскими и турецкими курдами. Он знает, что и у тех, и у других есть идея создания независимого курдского государства. Он знает, что сирийские и турецкие курды между собой взаимодействуют. Дональд Трамп же в свое время довольно жестко дал понять Эрдогану, что ни на какие уступки Турции в этом вопросе он не пойдет. Правда, позднее, в 2019 году Вашингтон отказался от поддержки сирийских курдов. Когда Турция начала так называемую операцию по созданию зоны безопасности вдоль границы с Сирией, США просто отошли в сторону.