Грецкий: возражения Турции против вступления Швеции и Финляндии в НАТО — это сигнал Вашингтону

Курды очень сильно негодовали и говорили, что все это — удар в спину и предательство, но факт остался фактом. В то же время нужно признать, что именно сирийские курды очень эффективно воевали против «Исламского государства». Если та же сирийская оппозиция видела в бойцах «Исламского государства» пусть и заблудших, но все-таки единоверцев, в силу чего сторонники оппозиции не очень активно проявляли себя на поле боя, то сирийские курды — это вполне себе светские люди, и они сражались очень успешно.

Однако Эрдоган воспринимает курдов как террористов, поэтому тот сигнал, который сейчас подает Эрдоган заявлениями насчет вступления Швеции и Финляндии в НАТО, адресован на самом деле прежде всего Вашингтону. Поэтому слова Эрдогана в действительности касаются не расширения НАТО и не Финляндии и Швеции. Это требование к Вашингтону отказаться от любой поддержки курдов, это декларирование интересов Турции в этом регионе, которые состоят в том, чтобы ни в коем случае не допустить создания независимого курдского государства.

- В минувшие выходные издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в руководстве НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции НАТО, которая может быть озвучена в июне на саммите в Мадриде, Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза». При этом до сих пор официально действует концепция, принятая в 2010 году, в которой Россия обозначена как «партнер». Что будет означать такое изменение статуса России? Это просто бюрократический момент, или это влечет за собой со стороны НАТО какие-то фактические меры «военно-технического характера», как любят говорить в последнее время в Москве?

- Эта смена статуса очень важна. Вполне вероятно, что эти изменения будут действительно оформлены на предстоящем саммите в Мадриде. Речь идет о принципиальном пересмотре военной стратегии НАТО, пересмотре принципов военно-стратегического планирования альянса. Обязательно будут объявлены меры по укреплению восточного фланга НАТО.

На фоне всего этого неизбежно встает вопрос, что же делать с Основополагающим актом Россия — НАТО, подписанным в 1997 году. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не так давно сказал, что этот документ уже не является действующим, но при этом до сих пор не было подписано никаких документов, которые аннулировали бы этот акт. Я практически уверен в том, что скоро его официально признают недействительным. Это может случиться даже на саммите в Мадриде, хотя, возможно, так быстро этот вопрос решен все-таки не будет. Но это абсолютно точно, что в ближайшее время произойдет юридическое признание этого акта недействительным.