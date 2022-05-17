Студия Postimees: насколько легкой станет для Финляндии и Швеции процедура вступления в НАТО?

- В минувшие выходные издание Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции НАТО, которая может быть озвучена в июне на саммите в Мадриде, Россия может быть обозначена как «непосредственная угроза». При этом до сих пор официально действует концепция, принятая в 2010 году, в которой Россия обозначена как «партнер». Что будет означать изменение статуса России? Это просто бюрократический момент, или это повлечет за собой со стороны НАТО какие-то фактические меры «военно-технического характера»?

- На минувших выходных в Киеве побывала делегация политиков из США, среди которых был и лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл, а также несколько сенаторов, в том числе — и республиканцы. Президент Украины Владимир Зеленский провел с ними встречу, после чего сказал журналистам, что визит стал «сильным сигналом двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США и американского народа». Можно ли сказать, что Республиканская партия тоже привержена идее масштабной поддержки Украины? И что, допустим, возможная победа на следующих выборах президента США кандидата-республиканца не будет означать для Украины проблемы?

- Глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил после встречи в Берлине с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой, что американские власти намерены продолжать оказывать давление на Россию столько времени, сколько будет нужно. Он подчеркнул, что давление будет и санкционным, и торговым, и дипломатическим. Многие СМИ со ссылкой на источники в Кремле утверждают в последнее время, что Владимир Путин стал думать о тактике ведения затяжной войны в Украине, рассчитывая, что Запад устанет от необходимости помогать Киеву. Можно ли сказать, что такие заявления, как слова Блинкена, это сигнал Москве, что на утомление Запада Кремлю рассчитывать не стоит?