Путин пообещал ответную реакцию на расширение военной структуры НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что у России "нет проблем" с Финляндией и Швецией, заявивших о намерении вступить в НАТО. "Что касается расширения НАТО, в том числе за счет новых членов альянса - Финляндии, Швеции. У России, хотел бы вас проинформировать, нет проблем с этими государствами. И поэтому в этом смысле, непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создает", - сказал Путин в понедельник, 16 мая, выступая на встрече глав государств-членов ОДКБ.

Возможное расширение военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции, "безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", подчеркнул российский президент. "Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать", - добавил Путин.

Расширение НАТО он назвал проблемой, которая "создается совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах США". "Вообще-то проблема создается на голом месте, но будем соответствующим образом на это и реагировать", - сказал Путин.