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Путин пообещал ответную реакцию на расширение военной структуры НАТО

rus.postimees.ee
Путин пообещал ответную реакцию на расширение военной структуры НАТО
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Sergei Bobylev/Scanpix

Российский президент пообещал ответить на возможное расширение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии, передает DW.

Президент России Владимир Путин заявил, что у России "нет проблем" с Финляндией и Швецией, заявивших о намерении вступить в НАТО. "Что касается расширения НАТО, в том числе за счет новых членов альянса - Финляндии, Швеции. У России, хотел бы вас проинформировать, нет проблем с этими государствами. И поэтому в этом смысле, непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создает", - сказал Путин в понедельник, 16 мая, выступая на встрече глав государств-членов ОДКБ.

Возможное расширение военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции, "безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", подчеркнул российский президент. "Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать", - добавил Путин.

Расширение НАТО он назвал проблемой, которая "создается совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах США". "Вообще-то проблема создается на голом месте, но будем соответствующим образом на это и реагировать", - сказал Путин.

Официально о решении подать заявки в НАТО Финляндия и Швеция объявили 15 мая - спустя почти три месяца после начала российского вторжение в Украину. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО на время переходного периода может усилить свое военное присутствие в этих странах. В разговоре с президентом Финляндии Путин назвал возможное вступление страны в НАТО "ошибочным".

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