«За поддержку нацистов и русофобии»: российские хакеры объявили войну Эстонии и другим странам
«За поддержку нацистов и русофобии»: российские хакеры объявили войну Эстонии и другим странам
Помимо Эстонии, в список стран, которым была объявлена кибервойна, вошли: США, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Польша и Украина.
Уже сообщалось, что 16 мая латвийский сайт Inbox.lv подвергся крупнейшей кибератаке в своей истории.
Ранее поддерживающая Россию и ее агрессивную политику группировка киберпреступников Killnet взяла на себя ответственность за кибератаки на отдельные сайты СМИ Латвии - в том числе и на портал TVNET. Эти атаки не причинили существенного вреда.
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