Пн, 16.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

«За поддержку нацистов и русофобии»: российские хакеры объявили войну Эстонии и другим странам

rus.tvnet.lv
«За поддержку нацистов и русофобии»: российские хакеры объявили войну Эстонии и другим странам
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Российская группировка киберпреступников Killnet заявили о начале глобальной кибератаки на ряд стран, где якобы "процветает нацизм и русофобия", пишет Rus.TVNET и "Медуза".

Помимо Эстонии, в список стран, которым была объявлена кибервойна, вошли: США, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Польша и Украина.

Уже сообщалось, что 16 мая латвийский сайт Inbox.lv подвергся крупнейшей кибератаке в своей истории.

Ранее поддерживающая Россию и ее агрессивную политику группировка киберпреступников Killnet взяла на себя ответственность за кибератаки на отдельные сайты СМИ Латвии - в том числе и на портал TVNET.  Эти атаки не причинили существенного вреда.

Ключевые слова
Наверх