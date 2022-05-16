Жаркого и сухого лета в Эстонии в этом году ждать не стоит

Годы на самом деле не братья, потому что по сравнению с тем, что было пять лет назад, бутоны той же самой тартуской сирени все еще полностью закрыты. По мнению людей, природа в этом году опаздывает по всем фронтам на полторы недели.

Фото: Маргус Ансу