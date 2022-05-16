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Жаркого и сухого лета в Эстонии в этом году ждать не стоит

Келли Кукин
, журналист
Жаркого и сухого лета в Эстонии в этом году ждать не стоит
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Годы на самом деле не братья, потому что по сравнению с тем, что было пять лет назад, бутоны той же самой тартуской сирени все еще полностью закрыты. По мнению людей, природа в этом году опаздывает по всем фронтам на полторы недели.
Годы на самом деле не братья, потому что по сравнению с тем, что было пять лет назад, бутоны той же самой тартуской сирени все еще полностью закрыты. По мнению людей, природа в этом году опаздывает по всем фронтам на полторы недели. Фото: Маргус Ансу

Весна опаздывает на полторы недели, заметил управляющий садоводством Kanepi Aiandi Маргус Вахтрамяэ. Люди не горят желанием покупать растения, и есть опасения, что на этой неделе температура ночью снова опустится до минусовых значений. Атмосферный физик Марко Каасик также не может пообещать сравнимой с прошлогодней жары этим летом.

По недельному прогнозу Госметеослужбы, на этой неделе также не будет значительно теплее. Максимальная температура воздуха ожидается всего лишь в районе отметки 15 градусов.

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