Разведка Эстонии: ВСУ удалось парировать наиболее опасные удары российских войск

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В выходные на востоке Украины Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) активизировались и пытались наступать. Об этом свидетельствуют артиллерийские и авиационные удары по гражданской инфраструктуре в Северодонецке и других населенных пунктах региона, локальные успехи российских войск на некоторых направлениях и заявления вооруженных сил Украины (ВСУ) о сбитых летательных аппаратах РФ.

В то же время украинские войска смогли продолжить освобождение населенных пунктов на востоке и северо-востоке от Харькова. По крайней мере в одном из мест украинские войска дошли до российско-украинской границы – этот успех обладает большим символическим значением.

По оценке многих источников, российские войска будут пытаться захватить новые территории в Украине в течение от трех недель и до двух месяцев. Министерство обороны Великобритании считает, что ВС РФ потеряли с начала агрессии около трети наличных сил.

ВСУ удалось парировать наиболее опасные удары российских войск и нанести противнику ощутимые потери. В первую очередь это утверждение справедливо для востока Украины. Одним из последних примеров является неудачная попытка ВС РФ форсировать реку Северный Донец. В результате от огня украинской артиллерии российские войска потеряли десятки единиц техники, а также понтонный парк.

На прошлой неделе вновь активизировались военно-воздушные силы Украины. Все чаще поступают сообщения о применении западного вооружения на различных участках фронта. Впрочем, на данный момент рано говорить об освобождении значительных территорий Украины, поскольку соотношение сил этого пока не позволяет.

Не факт, что достигнутые относительно легко успехи в Харьковской области удастся повторить в других более значимых для РФ областях Восточной и Южной Украины. Одна из целей российской кампании заключается в прокладывании сухопутного коридора от оккупированных территорий на востоке страны до Крыма. Теперь ВС РФ попытаются закрепить успехи и удержать захваченные земли. Маловероятно, что на юге и востоке Украины российские войска станут отступать под нажимом противника также, как и под Харьковом.

Российские частные военные компании активно вербуют персонал. В объявлениях об участии в боевых действиях в Украине напрямую не говорится, однако используемые в тексте формулировки и уровень зарплат говорят сами за себя.

Утверждается, что РФ начала вывод своих войск из Сирии с целью пополнения потрепанных группировок. По разным оценкам численность российского контингента в Сирии составляет 3000–3500 военнослужащих разных частей подразделений нескольких родов войск. Таким образом, эти подкрепления будут распределены среди направлений и, вероятнее всего, они не переломят обстановку в пользу РФ.

Вдобавок к этому, РФ вербует добровольцев и проводит различные бюрократические процедуры с резервистами. Из всего этого следует, что Россия по-прежнему испытывает проблемы с восполнением потерь и без оглашения мобилизации они вряд ли будут решены.

Харьковское направление (Восток)

Активность российских войск в районе Изюма снизилась. Вероятнее всего, это связано с продвижением ВСУ в Харьковской области – в скором времени их контрнаступление может поставить под угрозу линии снабжения ВС РФ на Изюмском плацдарме.

Рубеж Донецк – Луганск

В последние сутки РФ нарастили активность вокруг Лимана. Захват этого населенного пункта открывает путь на Славянск и Сиверск в обход оборонительных позиций украинских сил. В районе Славянска и Сиверска подразделения РФ преимущественно размягчали оборону ВСУ артиллерией, продвижение подвижных подразделений было минимальным.

ВС РФ продолжают пытаться перехватить трассу Лисичанск – Бахмут и отрезать украинские войска от снабжения. Бахмут является важным транспортным узлом, в случае успешного прорыва российских войск, с большой долей вероятности он станет очередной целью ВС РФ,

Насколько известно, ВСУ подорвали шлюз Мироновского водохранилища, которое находится на границе Донецких и Луганских областей. Таким образом они пытаются помешать продвижению россиян со стороны Дебальцево.

В выходные продолжились попытки штурма «Азовстали».

Южное направление

Украинская сторона сообщила об очередном ударе по аэродрому Чернобаевка – россияне используют данный объект в качестве базы снабжения и вертолетов.