Глава МИД Эстонии: ограничение импорта нефти поможет Украине выиграть войну

Помимо перспективы вступления Украины в ЕС, а также долгосрочной и краткосрочной финансовой помощи, министры иностранных дел ЕС и Украины обсудили борьбу с ложной информацией, используемой российским режимом в качестве гибридного оружия, и продолжение введения санкций против России.

«Мы понимаем, что зависимость государств-членов от российских источников энергии, в том числе от нефти, разная, но в качестве решения мы предложили им переходный период, – сказала министр иностранных дел Лийметс. – Украина должна выиграть эту войну, и со своей стороны мы можем помочь, прекратив любое финансирование России. Россия должна понести ответственность за причиненный ею ущерб и совершенные ею преступления».

Более шести миллионов украинцев покинули Украину из-за войны России, из них более 37 тысяч прибыли в Эстонию, что составляет более 2,8% населения Эстонии. «Я недавно была в Украине и очень четко увидела, какие ужасы пришлось пережить украинцам из-за этой войны. Им нужна наша всесторонняя поддержка и помощь», – сказала Лийметс.

«Для того, чтобы оказать наилучшую возможную помощь украинским беженцам, прибывшим в Эстонию, сегодня я также встретилась с комиссаром ЕС по внутренним делам Илвой Йоханссон и попросила дополнительной поддержки для Эстонии», – отметила министр. Такая поддержка, среди прочего, помогла бы покрыть расходы на жилье, образование и здравоохранение для украинцев.

Кроме того, обсуждался процесс расширения ЕС на Западных Балканах. По мнению Эстонии, те страны, которые поддерживают общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС, могли бы более активно участвовать в совместных дискуссиях ЕС. «Эстония поддерживает начало переговоров о присоединении Северной Македонии и Албании, а также начало переговоров с Косово о свободном визовом режиме. Эти страны приложили усилия, чтобы стать частью ЕС. Наша сила заключается в единстве, над чем работает комиссия», – сказала Лийметс.