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Завтра электричество подорожает до 165 евро

rus.postimees.ee
Завтра электричество подорожает до 165 евро
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Завтра электричество на бирже подорожает.
Завтра электричество на бирже подорожает. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool во вторник, 17 мая, вырастет до 165,64 евро за мегаватт-час, сообщает rus.err.ee.

С 11:00 до 14:00 и с 18:00 до полуночи стоимость электричества будет выше 200 евро, при этом максимальный часовой тариф в течение дня составит 291 евро, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальный тариф будет с 6 до 7 часов утра, когда цена составит 28,71 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве биржевая цена электричества во вторник будет выше, чем в Эстонии (182,62 евро), в Финляндии - ниже (157,32).

В апреле среднесуточный тариф в Эстонии составил 100,66 евро за мегаватт-час.

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