Завтра электричество подорожает до 165 евро

С 11:00 до 14:00 и с 18:00 до полуночи стоимость электричества будет выше 200 евро, при этом максимальный часовой тариф в течение дня составит 291 евро, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальный тариф будет с 6 до 7 часов утра, когда цена составит 28,71 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве биржевая цена электричества во вторник будет выше, чем в Эстонии (182,62 евро), в Финляндии - ниже (157,32).