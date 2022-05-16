Премьер-министр Латвии требует отставки и министра экономики

НО сможет выдвинуть нового кандидата на эту должность. В то же время Кариньш допускает возможность, что НО само может принять решение о том, кого из своих министров заменить. Как пояснил премьер Латвии, Витенбергс был выбран для отставки как самый новый министр НО.

Как следует из сказанного Кариньшем на пресс-конференции, он считает шантажом призыв НО требовать отставки министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"), в противном случае угрожая выйти из правительства.

Латвийский премьер подчеркнул, что сейчас цель - восстановить политический баланс, поэтому НО также должно будет заменить одного министра.

Кариньш заявил, что с "элементами шантажа" правительство дальше не могло бы работать, потому что это открыло бы возможности для любого партнера в дальнейшем использовать "ультимативный путь", что привело бы в коротки сроки к тому, что правительство стало бы недееспособным.

"Без смены министров нет возможности достичь политического баланса в коалиции, поскольку стабильность правительства зависит от того, имеет ли оно полный состав и большинство в Сейме. В данном случае баланс был нарушен, и это мое предложение, как в короткие сроки вернуться к нему", - сказал премьер Латвии.

Как сообщалось, Голубева сегодня сама заявила о своей отставке, не дожидаясь решения премьера.

Отставки министра на прошлой неделе потребовало НО из-за событий 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы, где было допущено скопление людей, поддерживающих российскую агрессию. НО заявило, что в случае, если мнение партии не будет учтено, объединение отзовет из правительства своих министров.

По словам Голубевой, она сегодня узнала о том, что, "не дожидаясь аналитического доклада Министерства внутренних дел", премьер-министр подчинился давлению НО и больше не готов поддержать ее работу. В таких условиях она решила вернуться на должность депутата Сейма.