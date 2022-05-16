Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Швеции и Финляндии в НАТО

"Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", - приводит агентство "Анадолу" слова президента Турции.

"Они заявляли, что не будут экстрадировать террористов. Турция не одобрит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО", - добавил он.

"Мы не можем сказать "да" присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции", - заявил Эрдоган.

Президент Турции также добавил, что главам МИД Швеции и Финляндии "нет смысла приезжать в Турцию, чтоб убедить ее одобрить их заявки в НАТО".

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник заявила, что проинформирует НАТО о желании ее страны стать членом Североатлантического альянса. Накануне официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

В начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс.

Финский премьер: все можно решить путем спокойных переговоров

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не считает, что Турция помешает вступлению ее страны и Швеции в НАТО.

"Проблемы с Турцией могут быть решены путем спокойных переговоров и сдержанности. Я считаю, что это развеет любые опасения. Я не думаю, что для Финляндии есть какие-то очень большие вопросы", - сказала она в понедельник в специальной передаче телерадиовещания Yle.

Марин выразила надежду, что Финляндия станет членом НАТО в нынешнем году. "Я предполагаю, что в этом году мы станем членом НАТО", - сказала она.