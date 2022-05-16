Грузоперевозки в инфраструктуре Eesti Raudtee за первые четыре месяца этого года составили более 3,2 млн тонн, что почти на 34,3 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.
Грузоперевозки Eesti Raudtee упали на треть
Самыми крупными группами грузов были удобрения, минеральное топливо и химические грузы, сообщила BNS пресс-служба предприятия.
Транзитные перевозки составили за первые четыре месяца года около 1,9 млн тонн, на 48,4 процента меньше в годовом сравнении.
Контейнерные перевозки составили 23 900 TEU (twenty-foot equivalent unit), примерно в два раза больше соответствующего периода прошлого года.
Показатели пассажирских перевозок в инфраструктуре Eesti Raudtee несколько выросли — за первые четыре месяца этого года пассажирскими поездами было перевезено более 2,1 млн человек, что на 33 процента больше, чем в 2021 году.
При обороте в 31,1 млн евро в 2021 году Eesti Raudtee получило чистой прибыли в размере 7,1 млн евро.
Комментируя показатели начала года, председатель правления Eesti Raustee Кайдо Циммерманн сообщил BNS, что с марта и апреля по железной дороге предприятия больше не перевозили удобрения из России и нефтепродукты из Беларуси. «На данном этапе активно сотрудничаем с перевозчиками в поисках новых товаров и грузов из Центральной Азии и Украины», - сказал Циммерманн.
Говоря о пассажирских перевозках, он выразил надежду на то, что эти показатели вскоре достигнут уровня до пандемии коронавируса.