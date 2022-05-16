Грузоперевозки Eesti Raudtee упали на треть

Самыми крупными группами грузов были удобрения, минеральное топливо и химические грузы, сообщила BNS пресс-служба предприятия.

Транзитные перевозки составили за первые четыре месяца года около 1,9 млн тонн, на 48,4 процента меньше в годовом сравнении.

Контейнерные перевозки составили 23 900 TEU (twenty-foot equivalent unit), примерно в два раза больше соответствующего периода прошлого года.

Показатели пассажирских перевозок в инфраструктуре Eesti Raudtee несколько выросли — за первые четыре месяца этого года пассажирскими поездами было перевезено более 2,1 млн человек, что на 33 процента больше, чем в 2021 году.

При обороте в 31,1 млн евро в 2021 году Eesti Raudtee получило чистой прибыли в размере 7,1 млн евро.

Комментируя показатели начала года, председатель правления Eesti Raustee Кайдо Циммерманн сообщил BNS, что с марта и апреля по железной дороге предприятия больше не перевозили удобрения из России и нефтепродукты из Беларуси. «На данном этапе активно сотрудничаем с перевозчиками в поисках новых товаров и грузов из Центральной Азии и Украины», - сказал Циммерманн.