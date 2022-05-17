Турция грозит заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в понедельник вечером, что она решительно поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, добавив, что страны должны быть интегрированы в альянс как можно скорее, чтобы укрепить коллективную безопасность Европы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что две северные страны будут «приняты с распростертыми объятиями», но этот процесс требует единодушия среди 30 существующих членов альянса.

Возражения Турции, даже если они направлены на получение уступок, могут затянуть этот процесс. Однако Столтенберг в воскресенье выразил уверенность в том, что проблема будет улажена без проволочек.

Швеция вслед за Финляндией официально заявила в понедельник, что приняла решение вступить в НАТО, положив таким образом конец 200-летней традиции нейтралитета.

«НАТО укрепит Швецию, Швеция усилит НАТО, - заявила в понедельник на брифинге в Стокгольме премьер-министр страны Ева-Магдалена Андерссон. - Мы завершаем одну эпоху и вступаем в другую».

По ее словам, Европа оказалась в опасной реальности после российского вторжения в Украину. Тем не менее Андерссон подчеркнула, что Швеция не хочет видеть на своей территории постоянные военные базы НАТО и ядерное оружие.