В январе Postimees писал о 24-летней Екатерине, которая неоднократно обращалась в психиатрическую клинику, но не получила помощи и покончила с собой. Объяснения медучреждения о произошедшем весьма противоречивы.
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Психиатрическая больница отрицает свою вину в самоубийстве 24-летней Екатерины
Психиатрическая больница отрицает свою вину в самоубийстве 24-летней Екатерины
В конце ноября 24-летняя Екатерина Маслова обратилась в психиатрическую клинику на улице Рая по поводу тревожного расстройства, которое беспокоило ее в течение нескольких лет. Девушку госпитализировали, однако облегчения она не почувствовала и в итоге заявила врачам о своем желании выписаться. На следующий день Екатерина покончила с собой, пишет Postimees.