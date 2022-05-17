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Психиатрическая больница отрицает свою вину в самоубийстве 24-летней Екатерины

Кертту Кирьянен
, Репортер
Психиатрическая больница отрицает свою вину в самоубийстве 24-летней Екатерины
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Екатерина.
Екатерина. Фото: Erakogu

В январе Postimees писал о 24-летней Екатерине, которая неоднократно обращалась в психиатрическую клинику, но не получила помощи и покончила с собой. Объяснения медучреждения о произошедшем весьма противоречивы.

В конце ноября 24-летняя Екатерина Маслова обратилась в психиатрическую клинику на улице Рая по поводу тревожного расстройства, которое беспокоило ее в течение нескольких лет. Девушку госпитализировали, однако облегчения она не почувствовала и в итоге заявила врачам о своем желании выписаться. На следующий день Екатерина покончила с собой, пишет Postimees.

В течение нескольких месяцев семья хотела получить от психиатрической клиники ответ на вопрос, почему врачи не занимались лечением Екатерины. Убитые горем родственники обратились также в комиссию по врачебным ошибкам. Больница прислала семье Екатерины историю ее болезни, а также свои объяснения по поводу произошедшего. Однако история болезни и объяснения не слишком сходятся между собой.

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