Психиатрическая больница отрицает свою вину в самоубийстве 24-летней Екатерины

В конце ноября 24-летняя Екатерина Маслова обратилась в психиатрическую клинику на улице Рая по поводу тревожного расстройства, которое беспокоило ее в течение нескольких лет. Девушку госпитализировали, однако облегчения она не почувствовала и в итоге заявила врачам о своем желании выписаться. На следующий день Екатерина покончила с собой, пишет Postimees .

В течение нескольких месяцев семья хотела получить от психиатрической клиники ответ на вопрос, почему врачи не занимались лечением Екатерины. Убитые горем родственники обратились также в комиссию по врачебным ошибкам. Больница прислала семье Екатерины историю ее болезни, а также свои объяснения по поводу произошедшего. Однако история болезни и объяснения не слишком сходятся между собой.